¿©ÂîÄ¾·â¡Ö¹â¤¹¤®¤ë¡×¥³¥á²Á³Ê¡¡È÷ÃßÊÆÊü½Ð¤Ç²Á³Ê²¼¤¬¤ë¤«
¥³¥á¤Î¹âÆ¤Ï¼ý¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤ÏÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÍî»¥²Á³Ê¤òÈ¯É½¤·¡¢¹¾Æ£ÇÀ¿åÂç¿Ã¤Ï¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤ËÇ¼ÆÀ¤¤¤¿¤À¤±¤ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤ÎÏÂ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¤Ï¥µ¥Ã¥¯¥µ¥¯¤Î¤È¤ó¤«¤ÄÄê¿©¤Ç¤¹¡£¤È¤ó¤«¤Ä¤È¤¯¤ì¤Ð¡¢°ì½ï¤Ë¤Û¤ª¤Ð¤ê¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¿æ¤¤¿¤Æ¤ÎÇò¤¤¤´¤Ï¤ó¡£
¡Ö¤´ÈÓ¡¢¤ß¤½½Á¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¤Ç¤¹¡×
¤ª¤¤¤·¤¤ÇòÊÆ¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¥¦¥ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÅ¹¤«¤é¤Ï¡Ä
ÀÖºä¤ä¤²¤óÄâ¡¡±ÊÌî²í¾¼ ¼ÒÄ¹
¡Ö¥³¥á¤Ï¤â¤¦ÃÍÃÊ¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡¢2³ä¤¯¤é¤¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡¢¤º¤Ã¤È¡£¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿®ÍÑ´Ø·¸¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤è¤¦¤«¤Ê¤È¡×
Çº¤ß¤Î¥¿¥Í¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤³¤¦¤Ë°Â¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤ÊÆ¤Î²Á³Ê¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ËÊÂ¤Ö5¥¥í¤ÎÂÞ¤âÊ¿¶Ñ¤Ç¤ª¤è¤½4000±ß¤È²È·×¤òÄ¾·â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢À¯ÉÜ¤¬¡ÖÀÚ¤ê»¥¡×¤È¤·¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡Ä
¹¾Æ£Âó ÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã
¡Ö¤³¤Î21Ëü¥È¥ó¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£À¯ºö¸ú²Ì¤¬¸½¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢É¬¤ºÄÉ²Ã¤ÇÊü½Ð¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¡×¤ÎÊü½Ð¡£ÁÒ¸Ë¤ÇÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥á21Ëü¥È¥ó¤òÆþ»¥¤Ç»Ô¾ì¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹â»ß¤Þ¤ê¤¹¤ë²Á³Ê¤ò²¼¤²¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
º£¸å¡¢²Á³Ê¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
»°É©Áí¸¦¡¡°ð³À¸øÍº¤µ¤ó
¡Ö2Ëü4000±ß¤è¤ê¾å¤«²¼¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ì¤Ä¤ÎÌÜ°Â¡×
Íî»¥²Á³Ê¤¬60¥¥í¤Ç2Ëü4000±ß¤ò²¼²ó¤ì¤Ð¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤â4·î°Ê¹ß¡¢5¥¥í¤¢¤¿¤ê¿ôÉ´±ßÄøÅÙ¡¢°Â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥³¥áÉÔÂ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤ÏÀ¯ºö¤Î¸«Ä¾¤·¤¬É¬Í×¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
»°É©Áí¸¦¡¡°ð³À¸øÍº¤µ¤ó
¡ÖÇÀ²È¤ÎÀ¸»ºÎÏ¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¿À¯ºö¤¬¤¦¤Þ¤¯²ó¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¿©À¸³è¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ê¤É¤Ç¾ÃÈñÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¿¥³¥á¡£¹ñ¤Ï¥³¥á¤¬Í¾¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤ËÀ¸»ºÎÌ¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2023Ç¯¤ÏÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢40Ëü¥È¥ó°Ê¾å¼ûÍ×¤¬À¸»º¤ò¾å²ó¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾Æ£Âó ÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã
¡Öº£²ó¤ÎÆüËÜ¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥³¥áÉÔÂ¤â°ì¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Í¢½Ð¸þ¤±¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥³¥á¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹ñÆâ¸þ¤±¤Ë¤â¿¶¤ê¸þ¤±¤é¤ì¤ë¡×
ÇÀ¿å¾Ê¤Ï¿·¤¿¤ÊÇÀ¶ÈÀ¯ºö¤Î´ðËÜ·×²è¤ò²þÄê¤·¡¢³¤³°¤ËÍ¢½Ð¤¹¤ë¥³¥á¤ò¸½ºß¤Î8ÇÜ¤ËÁý¤ä¤¹ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Þ¤¹¡£¥³¥á¤¬ÉÔÂ¤·¤¿¤È¤¤Ë¹ñÆâÍÑ¤Ë²ó¤»¤ëÍ¾ÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
ÀÖºä¤ä¤²¤óÄâ¡¡±ÊÌî²í¾¼ ¼ÒÄ¹
¡Ö°ìÈÌ¤Ë½Ð²ó¤Ã¤Æ¤ëÃÍÃÊ¤Ï²¼¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢¾¯¤·¤Ï¡£¤Ç¤âÈù¡¹¤¿¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£1²ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ã¤Æ¡¢²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
ÆüËÜ¤Î¿©Âî¤Î¡Ö¼çÌò¡×¤Ç¤¢¤ë¥³¥á¤Î²Á³Ê¤ÏËÜÅö¤Ë²¼¤¬¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£