£Î£È£ËÅÞ¡¦Î©²Ö¹§»Ö»á¡¡¥Ê¥¿ÃË¤Ë½±·â¤µ¤ì¤ë¡ÖÎ¾¼ê¤Ç¿¶¤ê¾å¤²¤Æ²¼¤í¤·¤Æ¤¤¿¡×
¡¡£Î£È£ËÅÞ¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¤¬£±£´Æü¡¢ºâÌ³¾ÊÁ°¤ÇÃË¤Ë¥Ê¥¿¤Ç½±¤ï¤ì¡¢Éé½ý¤¹¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕ¸©ÃÎ»öÁª¡Ê£±£¶ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ëÎ©²Ö»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ºâÌ³¾Ê²òÂÎ¥Ç¥â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëºâÌ³¾Ê¸þ¤«¤¤¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢¸á¸å£µ»þ¤«¤é³¹Æ¬±éÀâ¤ò¹ðÃÎ¡££±£°£°¿Í°Ê¾å¤ÎÄ°½°¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¡¢£±£·»þ²á¤®¤ËÅþÃå¤·¤¿Î©²Ö»á¤Ï±éÀâ¤è¤êÁ°¤Ë»£±Æ²ñ¤ò¹Ô¤¦¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤·¡¢ÊâÆ»¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢»£±Æ¤ÎÎó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃË¤Ï¼«Ê¬¤Î½çÈÖ¤¬Íè¤ë¤È¡¢ËÉÈÈ¥Ù¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òºîÆ°¤µ¤»¤¿¡£¤±¤¿¤¿¤Þ¤·¤¤²»¤Ë°ì½Ö¡¢¤«¤¬¤ó¤ÀÎ©²Ö»á¤ËÃË¤Ï¥Ê¥¿¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Çº¸¤Î¤³¤á¤«¤ßÉôÊ¬¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¡¢Î©²Ö»á¤ÏÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤¿¡£ÃË¤ÏÄ¾¸å¤ËÎ¾¼ê¤ÇºÆ¤ÓÀÚ¤êÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¼þ°Ï¤Ë¤¤¤¿¿Í¤Ë¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤á¤«¤ß¤«¤éÎ®·ì¤·¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÎ©²Ö»á¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ê¡ÖÈÈ¹Ô¿ÍÊª¤Ï¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤Ê¤¤¡£·Ù»¡¤¬¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¤Ó¤Ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°Õ¼±¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÄË¤ß¤Ï£±¥ß¥ê¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î½Ð·ì¤È¹ü¤Ë°Û¾ï¤¬¤¢¤ë´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Ë¤«Éð´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Î¾¼ê¤Ç¿¶¤ê¾å¤²¤Æ²¼¤í¤·¤Æ¤¤¿¡£Ë½¹Ô¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â»¦¿ÍÌ¤¿ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èó¾ï¤Ë²ù¤·¤¤¤¬¡¢ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤³¤ó¤Ê¤Î¤Ë¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¡£»×¤ï¤º¡ØÈÈ¿Í²¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È·Ù»¡´±¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤¾æ¤ËÏÃ¤·¡¢µßµÞ¼Ö¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡Ö£²¥»¥ó¥Á¡ß£³¥»¥ó¥Á¤ÎÎö½ý¡¡°Õ¼±¤¢¤ê¡¢¾×·â¤ÎÄË¤µ¤Ê¤·¡¡Éð´ï¤Ï¥Ê¥¿¡¡»¦¿ÍÌ¤¿ë¤ÇÈÈ¿Í¤Ï·Ù»¡¤Ë³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£