＜個人投資家の予想＞ 03月14日 18時 ＜個人投資家の予想＞ 03月14日 18時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(4588) オンコリス 東証グロース

(3770) ザッパラス 東証スタンダード

(3350) メタプラ 東証スタンダード

(3070) ジェリビンズ 東証グロース

(3987) エコモット 東証グロース



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(8894) レボリュー 東証スタンダード

(8267) イオン 東証プライム

(7201) 日産自 東証プライム

(3823) ＷＨＤＣ 東証スタンダード

(5243) ノート 東証グロース





出所：MINKABU PRESS



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