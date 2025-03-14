SUPER JUNIOR、RIIZE、&TEAM、TWSら豪華K-POPアーティストが多数出演！3月29日（土）＆30日（日）開催の『Kstyle PARTY』ABEMAにて国内独占・無料生放送が決定
東京・有明アリーナにて3月29日（土）と30日（日）に開催となる、K-POP音楽祭『Kstyle PARTY』がABEMAにて国内独占・無料生放送されることが決定した。
このたびABEMAにて国内独占・無料生放送することが決定した『Kstyle PARTY』は、昨年2月に有明アリーナで初開催し、&TEAM、BOYNEXTDOOR、RIIZE、XGなど全15組が豪華出演し、2日間にわたりステージを盛り上げたK-POP音楽祭。
2回目の開催となる今年も、豪華アーティストが勢揃い。初日となる3月29日（土）には、今年デビュー20周年を迎えるレジェントグループ・SUPER JUNIORや、KARA、BIBIらが出演。30日（日）には、昨年も『Kstyle PARTY』を盛り上げたRIIZE、&TEAM、そして昨年新人賞を総なめにしたTWS、さらに4月6日に日本で初のファンコンサートを開催するガールズバンド・QWERが出演。また、ファーストミニアルバム『New is Now』でデビューしたばかりのNouerAのオープニングにも注目だ。
Kstyle PARTY 2025（C）