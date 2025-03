▶<Tour WILD BUNNY BLUES> 15本目▶2025年3月11日(火) 岐阜 柳ヶ瀬ants▶書き手:HISAYO (B)◆ ◆ ◆昨夜は岐阜でした。柳ヶ瀬ants。私はツアー中、「もしここで生まれ育ってたら」っていうのを妄想して楽しんだりしてます。私は神戸市出身である事を 神戸の回 で書いたと思うのですが、神戸の山側、それも相当な田舎で生まれ育ち今ここにいるので、日本のどこで育ってもバンドを好きになり、バンドをやる人生にたどり着いたのではないか、と思っています。

