『SADS 1999-2003「SAD ASIAN DEAD STAR」』



■ヤマハSheet Music Store 限定 通販商品予約受付ページ：https://ymh.jp/sads【初回限定盤】発売日：2025年03月19日品番：XWXW10005〜6/B XWCW10016〜17形態：Blu-ray2枚+CD2枚定価：15,400円（税抜14,000円）購入（封入）特典：CDジャケットサイズステッカー（初回限定盤・通常盤共通）商品紹介ページ：https://ymh.jp/sads［収録内容］■Disc.1（Blu-ray） ※初回限定盤、通常盤 共通ZEPP HANEDA（TOKYO）2024.06.29清春/Vocal 坂下丈朋/Guitar 小林勝/Bass 照井仁/Drums01．TRIPPER02．LIAR03．DISCOVER04．HONEY05．CRISIS06．Smash It Up07．BATMAN THEME08．ストロベリー09．忘却の空10．アジト11．LATE SHOW12．DARLIN'13．Liberation14．STUCK LIFE15．憂鬱という名の夢16．TOKYO17．Mr.『YA』18．SANDY19．HAPPY20．CRACKER'S BABY■Disc.2（Blu-ray） ※初回限定盤、通常盤 共通ZEPP HANEDA（TOKYO）2024.06.30清春/Vocal 坂下丈朋/Guitar 小林勝/Bass 照井仁/Drums01．Hello02．Hate03．See a Pink Thin Cellophane04．Metal Fur05．PORNO STAR06．NANCY07．ロザリオと薔薇08．BATMAN THEME09．GIRL IN RED10．MAKING MOTHER FUCKER11．ID POP12．WHAT'S FUNNY?13．GHOST14．FAIRY'S MALICE15．DEPRAVITY DAY16．Masquerade17．PSYCHO18．FREEZE19．C.B20．THANK YOU21．BecauseMAKING MOVIE■Disc.3（CD） ※初回限定盤のみSADS 2010-2018「GOTHIC CIRCUS」GARDEN SHINKIBA FACTORY 2024.07.07清春/Vocal K-A-Z/Guitar YUTARO/Bass GO/Drums01．EVIL02．WEEKEND IN THE LUST03．VENOM04．MALIBU SUGAR05．SATAN06．GRAVE07．tell me what you lie08．May I Stay09．Spin10．〜medley〜11．freely12．gone13．far away14．breathless15．smily sadly■Disc.4（CD） ※初回限定盤のみSADS 2010-2018「GOTHIC CIRCUS」GARDEN SHINKIBA FACTORY 2024.07.07清春/Vocal K-A-Z/Guitar YUTARO/Bass GO/Drums16．GOTHIC CIRCUS17．DISCO18．WHITE HELL19．ACME20．ANDROGYNY INSANITY21．AMARYLLIS22．WASTED［仕様］スリーブ入りデジパック（見開き2面ツイントレイ）【通常盤】発売日：2025年03月19日品番：XWXW10007〜8形態：Blu-ray2枚定価：9,900円（税抜9,000円）購入（封入）特典：CDジャケットサイズステッカー（初回限定盤・通常盤共通）商品紹介ページ： https://ymh.jp/sads［収録内容］■Disc.1（Blu-ray） ※初回限定盤、通常盤 共通ZEPP HANEDA（TOKYO）2024.06.29清春/Vocal 坂下丈朋/Guitar 小林勝/Bass 照井仁/Drums■Disc.2（Blu-ray） ※初回限定盤、通常盤 共通ZEPP HANEDA（TOKYO）2024.06.30清春/Vocal 坂下丈朋/Guitar 小林勝/Bass 照井仁/DrumsMAKING MOVIE［仕様］2枚収納ケース予約特典情報■予約特典：バックステージパス（レプリカ）SADS ３DAYSのバックステージパスカードを、予約いただいた方全員にプレゼント。3日間のライブの興奮がよみがえるアイテム仕様 素材: PVC（塩化ビニール）、約0.76mm厚サイズ:約125ｍｍ×約88mm印刷：カラー※特典は初回限定盤も通常盤も同じ内容になります。ストラップは付いておりません。※特典の数には限りがございますので、無くなり次第終了となります。