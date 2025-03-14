SADS、限定復活2デイズライブを収録したBlu-rayが3/19に発売
SADSが3月19日、Blu-ray『SADS 1999-2003「SAD ASIAN DEAD STAR」』をリリースする。
本作には、約20年振りに初期メンバーである清春（Vo）、坂下丈朋（G）、小林勝（B）とサポートアクトの照井仁（Dr）により限定復活したSADSの2DAYSライブを収録。
大ヒット曲「忘却の空」をはじめ、アルバム『SAD BLOOD ROCK'N'ROLL』、『BABYLON』、『THE ROSE GOD GAVE ME』、『””(untitled)』、『13』よりセレクトされた全41曲が収録され、メイキングムービーにはリハーサルやバックステージ等の映像も収められている。
初回限定盤には、2024年7月7日 に東京・GARDEN新木場FACTORYで開催された、＜SADS 2010-2018＜GOTHIC CIRCUS＞＞の2枚組ライブCDを封入。アルバム『THE 7 DEADLY SINS』、『Lesson 2』、『FALLING』からセレクトされた全22曲が収録されている。
本作品はヤマハSheet Music Store限定販売の商品となっており、予約特典が残りわずか。なお、清春の最新アルバム『ETERNAL』発売記念グッズも3月末に販売期間が終了となるため、こちらもお買い逃しのないように。
清春デビュー30周年ツアーは、10年振りに復活した黒夢の2月9日東京ガーデンシアターと追加公演となる11日ぴあアリーナMMに17,000人を動員し盛況に幕を閉じた。こちらの模様もWOWOWにて3月30日独占放送・配信が決定している。
『SADS 1999-2003「SAD ASIAN DEAD STAR」』
予約受付ページ：https://ymh.jp/sads
【初回限定盤】
発売日：2025年03月19日
品番：XWXW10005〜6/B XWCW10016〜17
形態：Blu-ray2枚+CD2枚
定価：15,400円（税抜14,000円）
購入（封入）特典：CDジャケットサイズステッカー（初回限定盤・通常盤共通）
商品紹介ページ：https://ymh.jp/sads
［収録内容］
■Disc.1（Blu-ray） ※初回限定盤、通常盤 共通
ZEPP HANEDA（TOKYO）2024.06.29
清春/Vocal 坂下丈朋/Guitar 小林勝/Bass 照井仁/Drums
01．TRIPPER
02．LIAR
03．DISCOVER
04．HONEY
05．CRISIS
06．Smash It Up
07．BATMAN THEME
08．ストロベリー
09．忘却の空
10．アジト
11．LATE SHOW
12．DARLIN'
13．Liberation
14．STUCK LIFE
15．憂鬱という名の夢
16．TOKYO
17．Mr.『YA』
18．SANDY
19．HAPPY
20．CRACKER'S BABY
■Disc.2（Blu-ray） ※初回限定盤、通常盤 共通
ZEPP HANEDA（TOKYO）2024.06.30
清春/Vocal 坂下丈朋/Guitar 小林勝/Bass 照井仁/Drums
01．Hello
02．Hate
03．See a Pink Thin Cellophane
04．Metal Fur
05．PORNO STAR
06．NANCY
07．ロザリオと薔薇
08．BATMAN THEME
09．GIRL IN RED
10．MAKING MOTHER FUCKER
11．ID POP
12．WHAT'S FUNNY?
13．GHOST
14．FAIRY'S MALICE
15．DEPRAVITY DAY
16．Masquerade
17．PSYCHO
18．FREEZE
19．C.B
20．THANK YOU
21．Because
MAKING MOVIE
■Disc.3（CD） ※初回限定盤のみ
SADS 2010-2018「GOTHIC CIRCUS」
GARDEN SHINKIBA FACTORY 2024.07.07
清春/Vocal K-A-Z/Guitar YUTARO/Bass GO/Drums
01．EVIL
02．WEEKEND IN THE LUST
03．VENOM
04．MALIBU SUGAR
05．SATAN
06．GRAVE
07．tell me what you lie
08．May I Stay
09．Spin
10．〜medley〜
11．freely
12．gone
13．far away
14．breathless
15．smily sadly
■Disc.4（CD） ※初回限定盤のみ
SADS 2010-2018「GOTHIC CIRCUS」
GARDEN SHINKIBA FACTORY 2024.07.07
清春/Vocal K-A-Z/Guitar YUTARO/Bass GO/Drums
16．GOTHIC CIRCUS
17．DISCO
18．WHITE HELL
19．ACME
20．ANDROGYNY INSANITY
21．AMARYLLIS
22．WASTED
［仕様］
スリーブ入りデジパック（見開き2面ツイントレイ）
【通常盤】
発売日：2025年03月19日
品番：XWXW10007〜8
形態：Blu-ray2枚
定価：9,900円（税抜9,000円）
購入（封入）特典：CDジャケットサイズステッカー（初回限定盤・通常盤共通）
商品紹介ページ： https://ymh.jp/sads
［収録内容］
■Disc.1（Blu-ray） ※初回限定盤、通常盤 共通
ZEPP HANEDA（TOKYO）2024.06.29
清春/Vocal 坂下丈朋/Guitar 小林勝/Bass 照井仁/Drums
■Disc.2（Blu-ray） ※初回限定盤、通常盤 共通
ZEPP HANEDA（TOKYO）2024.06.30
清春/Vocal 坂下丈朋/Guitar 小林勝/Bass 照井仁/Drums
MAKING MOVIE
［仕様］
2枚収納ケース
予約特典情報
■予約特典：バックステージパス（レプリカ）
SADS ３DAYSのバックステージパスカードを、予約いただいた方全員にプレゼント。3日間のライブの興奮がよみがえるアイテム
仕様 素材: PVC（塩化ビニール）、約0.76mm厚
サイズ:約125ｍｍ×約88mm
印刷：カラー
※特典は初回限定盤も通常盤も同じ内容になります。ストラップは付いておりません。
※特典の数には限りがございますので、無くなり次第終了となります。
清春 ライブ情報
3月29日（土）福島県いわきclub SONIC iwaki
＜TOUR 2025 PART1 LOCAL APPLAUSE＞
3月22日 (土) KLUB COUNTER ACTION 宮古
3月23日 (日) 石巻 BLUE RESISTANCE
4月05日 (土) 岐阜 CLUB ROOTS
4月11日 (金) BLUE NOTE TOKYO
5月04日 (日) 金沢 EIGHT HALL
5月24日 (土)、25 (日) HEAVENS ROCK 宇都宮 VJ-2
5月30日 (金)、31日 (土) 新宿 ReNY（FC ONLY）
6月07日 (土)、08 (日) 水戸 LIGHT HOUSE
6月29日 (日) SUPERNOVA KAWASAKI
7月05日 (土) 奈良 EVANS CASTLE HALL
7月26日 (土) 静岡 CLUB ROXY
7月27日 (日) 名古屋 BOTTOM LINE
黒夢 ライブ情報
4月26日 (土) 宮城・国営みちのく杜の湖畔公園 北地区 エコキャンプみちのく
＜黒夢Zepp TOUR CORKSCREW 2025＞
7月19日(土) Zepp DiverCity（東京）
8月06日(水) KT Zepp Yokohama（神奈川）
8月09日(土) 仙台PIT（宮城）
8月11日(月祝) Zepp Sapporo（北海道）
8月16日(土) Zepp Osaka Bayside（大阪）
8月24日(日) Zepp Nagoya（愛知）
8月31日(日) Zepp Fukuoka（福岡）
9月06日(土) Zepp DiverCity（東京）※FC ONLY
9月15日(月祝) KT Zepp Yokohama（横浜）
9月20日(土) Zepp Nagoya（愛知）