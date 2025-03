GLAYが、デビュー30周年記念アルバム2タイトルの商品概要と発売日を発表した。約12年ぶりとなる2タイトル同時リリースのベストアルバムは、伝説のアルバム『DRIVE』の後継作であり、『DRIVE 1993~2009 -GLAY complete BEST』、『DRIVE 2010~2026 -GLAY complete BEST』と銘打たれ、4月23日にリリース。総数65,260票より決められた内容となっている。

発売日:2025年4月23日予約・購入:https://glay.lnk.to/0423_CD形態・価格・品番:・DRIVE 1993~2009 -GLAY complete BEST(2CD):3500円+税 / PCCN.00067・DRIVE 1993~2009 -GLAY complete BEST(2CD+DVD/アナログサイズ特殊ジャケット) :6500円+税 / PCCN.00066・DRIVE 1993~2009 -GLAY complete BEST(2CD+Blu-ray/アナログサイズ特殊ジャケット) :6500円+税 / PCCN.00065【CD収録】・Disc1 14曲・Disc2 14曲【Blu-ray/DVD収録】・GLAY DRIVE 1993~2026 Talk Session・GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025“Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO in Yokohama Arena「Romance Rose」「V.」【封入特典】・購入者限定ライブチケット抽選受付シリアルナンバー5月26日にKT Zepp Yokohamaで行われるアルバム購入者限定ライブチケットエントリーシリアルナンバー

G-DIRECT限定盤『DRIVE 1993~2026 -GLAY complete BEST』



発売日:2025年4月23日形態・価格・品番4CD+BD+CDプレイヤー / 26,000円+税 / LSGC-0012【CD収録内容】・DRIVE 1993~2009 -GLAY complete BEST(2CD)・DRIVE 2010~2026 -GLAY complete BEST(2CD)【Blu-ray収録内容】・GLAY デビュー30周年の軌跡「GLAY EXPO 2024~2025」・GLAY DRIVE 1993~2026 Talk Session・「タイトル未定」Music Video・Document of 2024 SUPER SLIPPA 超犀利趴13・GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025“Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO in Yokohama Arena「Romance Rose」「V.」・The Millennium Eve 2025 in Tokyo Dome「pure soul」「月に祈る」・SO FAR〜reach your star”HOWEVER”〜【封入特典】購入者限定ライブチケット抽選受付シリアルナンバー5月26日にKT Zepp Yokohamaで行われるアルバム購入者限定ライブチケットエントリーシリアルナンバー