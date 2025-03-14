GLAY、30周年記念ベストアルバム2タイトルを4/23にリリース決定。CDプレイヤー付き形態も
GLAYが、デビュー30周年記念アルバム2タイトルの商品概要と発売日を発表した。
約12年ぶりとなる2タイトル同時リリースのベストアルバムは、伝説のアルバム『DRIVE』の後継作であり、『DRIVE 1993~2009 -GLAY complete BEST』、『DRIVE 2010~2026 -GLAY complete BEST』と銘打たれ、4月23日にリリース。総数65,260票より決められた内容となっている。
▲CDプレイヤー
またG-DIRECT限定盤は、キャリア初となるCDプレイヤー付きでリリースされることが決定。CDプレイヤーはBluetooth搭載のオリジナルデザインだ。また、映像付き商品はアナログサイズの特殊ジャケット仕様。尾田栄一郎氏書き下ろしのジャケットが際立つアイテムとなっている。
▲映像付き商品
▲G-DIRECT限定盤
デビュー30周年というキャリアにベストアルバムをCDとしてリリースするGLAY。アナログサイズやCDプレイヤーを付けるなど、時代を詰め込んだこだわりの作品に仕上がっていることが感じ取れる。
なお全形態に、5月26日に行われる＜GLAY 30th Anniversary Special Live in KT Zepp Yokohama "DRIVE 1993〜2026" Presented by GLAY EXPO＞のライブチケット抽選受付シリアルナンバーが封入される。このライブはTAKUROの誕生日当日ということで、本人より「5月26日当日はリーダー、TAKUROより皆様へお礼の時間を30分ほど設けたいと思います！ ハッピーバースデートゥミーin Zepp横浜by TAKURO」とコメントが寄せられている。
『DRIVE 1993~2009 -GLAY complete BEST』
予約・購入：https://glay.lnk.to/0423_CD
形態・価格・品番：
・DRIVE 1993~2009 -GLAY complete BEST(2CD)：3500円＋税 / PCCN.00067
・DRIVE 1993~2009 -GLAY complete BEST(2CD+DVD/アナログサイズ特殊ジャケット) ：6500円＋税 / PCCN.00066
・DRIVE 1993~2009 -GLAY complete BEST(2CD+Blu-ray/アナログサイズ特殊ジャケット) ：6500円＋税 / PCCN.00065
【CD収録】
・Disc1 14曲
・Disc2 14曲
【Blu-ray/DVD収録】
・GLAY DRIVE 1993~2026 Talk Session
・GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025“Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO in Yokohama Arena
「Romance Rose」
「V.」
【封入特典】
・購入者限定ライブチケット抽選受付シリアルナンバー
5月26日にKT Zepp Yokohamaで行われるアルバム購入者限定ライブチケットエントリーシリアルナンバー
『DRIVE 2010~2026 -GLAY complete BEST』
予約・購入：https://glay.lnk.to/0423_CD
形態・価格・品番
・DRIVE 2010~2026 -GLAY complete BEST(2CD)：3500円＋税 / PCCN.00070
・DRIVE 2010~2026 -GLAY complete BEST(2CD+DVD/アナログサイズ特殊ジャケット) ：6500円＋税 / PCCN.00069
・DRIVE 2010~2026 -GLAY complete BEST(2CD+Blu-ray/アナログサイズ特殊ジャケット) ：6500円＋税 / PCCN.00068
【CD収録】
・Disc1 16曲
・Disc2 16曲
【Blu-ray/DVD収録】
・GLAY デビュー30周年の軌跡「GLAY EXPO 2024~2025」
・「タイトル未定」Music Video
【封入特典】
購入者限定ライブチケット抽選受付シリアルナンバー
5月26日にKT Zepp Yokohamaで行われるアルバム購入者限定ライブチケットエントリーシリアルナンバー
G-DIRECT限定盤『DRIVE 1993~2026 -GLAY complete BEST』
形態・価格・品番
4CD+BD+CDプレイヤー / 26,000円＋税 / LSGC-0012
【CD収録内容】
・DRIVE 1993~2009 -GLAY complete BEST(2CD)
・DRIVE 2010~2026 -GLAY complete BEST(2CD)
【Blu-ray収録内容】
・GLAY デビュー30周年の軌跡「GLAY EXPO 2024~2025」
・GLAY DRIVE 1993~2026 Talk Session
・「タイトル未定」Music Video
・Document of 2024 SUPER SLIPPA 超犀利趴13
・GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025“Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO in Yokohama Arena
「Romance Rose」
「V.」
・The Millennium Eve 2025 in Tokyo Dome
「pure soul」
「月に祈る」
・SO FAR〜reach your star”HOWEVER”〜
【封入特典】
購入者限定ライブチケット抽選受付シリアルナンバー
5月26日にKT Zepp Yokohamaで行われるアルバム購入者限定ライブチケットエントリーシリアルナンバー
＜GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE＞
5月31日(土) 東京ドーム 開場15:30・開演17:00
6月1日(日) 東京ドーム 開場15:30・開演17:00
6月8日(日) 京セラドーム大阪 開場14:00・開演16:00
チケット料金：
S席 \12,000 (税込)
A席 \9,000 (税込)
※3歳未満入場不可。3歳以上チケット必要