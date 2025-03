シウミン(EXO)主演で、朝鮮時代の問題児が400年後の現代にタイムスリップする姿を描くドタバタファンタジーラブコメディ『ホ食堂〜時空を超えた恋のシェフ』(全10話)が2025年3月24日(月)17時より、日韓同時配信・国内独占無料配信される。

韓国ドラマ『ホ食堂〜時空を超えた恋のシェフ』は、身分制度による多くの制約があった朝鮮時代に、型破りな発想を持ち、自らを“天才”と称する異端児・ホ・ギュンが、突然400年後のソウルにタイムスリップする物語。タイムスリップした彼の目に映ったのは、すべての人が平等な社会で、馬より速い車が走り、どの家にも冷蔵庫があり、食べ物があふれる“地上の楽園”こと現代。そしてホ・ギュンはなぜか食堂の料理長になり、現代を適応しようと切磋琢磨する姿を描く、ドタバタファンタジーラブコメディ。



本作で主演を務めるのは、男性アイドルグループEXOのメンバーで、音楽活動のみならず、ドラマや映画、バラエティ番組でも活躍中のシウミン。さらに、韓国の10人組ガールズグループ・宇宙少女(WJSN)のエクシーことチュ・ソジョンが、看板もない定食屋の娘・ウンシルを演じます。そのほか、『社長ドル・マート』出演のイ・セオン、人気ドラマ『2人のウジュ』主演のイ・スミンなど、豪華キャストが集結。

楽園とは存在するのか。身分と規制で多くのことが禁止され、多くの人が差別されていた時代、朝鮮。時代にふさわしくない自由奔放さと不埒な思想を持つホ·ギュンは、朝鮮でも有名な問題的人物だった。結局、流刑されて送られた流刑地で、地上楽園のユルト国を想像し、小説も書いたホ·ギュン。そんな彼が400年を超えて2024年ソウルにやって来た!

街には馬より速い車輪のついた自動車というものがあふれ、指ひとつで火をおこすことができ、24時間ずっと食べ物を冷やしてくれる四角い箱まで?!!!「朝鮮に戻る必要が…あるのか?」偶然現代にタイムスリップしてしまったホ·ギュンが、偶然出会ったウンシルの店、小さな韓国定食屋のシェフになって、見たことのない多彩な料理を作り始める…!朝鮮時代に愛された様々な食材と、現代の料理技法を合わせ描くファンタジーなドラマが繰り広げられる。

(C) WHYNOT MEDIA Co., Ltd・Hakuhodo DY music&pictures Inc.・COPUS JAPAN Co., Ltd.