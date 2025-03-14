¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò´ù¤Ë¥Ù¥¿ÃÖ¤¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ä»Å»ö¤¬¥Ç¥¤ë¿Í¤¬¥«¥Õ¥§¤Ç¤âŽ¢PC¥¹¥¿¥ó¥ÉŽ£¤ò»È¤¦²Ê³ØÅªÍýÍ³
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÃæÂ¼¾°¿Í¡ØµÕÊ¢¶Ú¤Î¶µ²Ê½ñ ¿ÍÂÎ¤Î¹½Â¤Åª¤ËÀµ¤·¤¤Ê¢¶Ú±¿Æ°¤Î¿·É¸½à¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¾ò·ï
»ä¤Ï¾ï¡¹¡¢¡Ö¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤Ï¡Ø¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ù¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È¤È¤Ï¡¢¿ÙÂÓ¤ä´ØÀá¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¹ü¤ÎÇÛÎó¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤Ï¹ü¤ä´ØÀá¤¬Àµ¤·¤¤°ÌÃÖ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ÇÍýÁÛÅª¤Ê»ÑÀª¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤«¤ÄÂÎ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡Ç½¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤Ï¡¢¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È¤¬À°¤¤Àµ¤·¤¤°ÌÃÖ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¤ß¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶ÚÆù¤ä´ØÀá¤¬ÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Àµ¤·¤¯Æ¯¤¯¤È¤¤¤¦Ë¡Â§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë»ÑÀª¤¬°¤¤¤È¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ò½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Æ¥ó¥È¤ò¥Ô¥·¥Ã¤ÈÈþ¤·¤¯Ä¥¤ë¤Ë¤Ï¡¢°ÂÄê¤·¤¿¾ì½ê¤ÇÀµ¤·¤¯¥Ý¡¼¥ë¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¢Àµ¤·¤¤°ÌÃÖ¤Ë¸ÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¢¤ë¤Î¤È°ì½ï¤Ç¤¹¡£
¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È¤¬¤É¤ì¤À¤±µ¡Ç½¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¸ÆµÛ¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤ë¤È´ÊÃ±¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢Á°²óµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿ÊýË¡¤Ç¡¢»ÑÀª¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢Î¾ÏÓ¤ò²¼¤í¤·¡¢»ÑÀª¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÀÅ¤«¤Ë¸ÆµÛ¤òÂ³¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼¡¤Ë¡¢¾åÈ¾¿È¤Î°ÌÃÖ¤ò¡¢º¸±¦¤É¤Á¤é¤«¤Ë¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¡¢¤º¤é¤·¤Æ¸ÆµÛ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¤È¤¿¤ó¤Ë¶»¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸ÆµÛ¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
ÂÎ¤Ï¤È¤Æ¤âÁ¡ºÙ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Û¤ó¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È¤¬Êø¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡È°¤¤»ÑÀª¡É¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
Êâ¹Ô¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ä¾Î©ÆóÂÊâ¹Ô¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¥Û¥â¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤À¤±¤¬»ý¤Ä¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È¤¬Êø¤ì¤ë¤È¡¢ÂÎ¤¬¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Êâ¹Ô¤Î¼Á¤â²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÇØ¤Î¿Í¤ÏÇÇØ¤Î»ÑÀª¤Ç¤ÎºÇ¹â¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤·¤«Áö¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤Ò¤¶¤ä¸Ô´ØÀá¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊÐÊ¿Â¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¹â¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¤Ò¤¶¤¬³°Â¦¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÃÏÌÌ¤«¤é¼õ¤±¤ëÈ¿ÎÏ¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°µÓ¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿ä¿ÊÎÏ¤Ë·ç¤±¤ÆÊâ¹Ô¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¤Î³°Â¦¤Ð¤«¤ê¤¬Ä¥¤Ã¤Æ¤¤ÆOµÓ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È¤Ï¤É¤ó¤É¤óÊø¤ì¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¤Ç¤¹¡£»ÑÀª¤¬°¤¤¤È¡¢¿Í´Ö¤¬Ä¹¤¤Îò»Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¡Ç½¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ØÀá¤ä¶ÚÆù¤¬ÊÐ¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ìÉô¤Î´ØÀá¤ä¶ÚÆù¡¢¿ÙÂÓ¤Ê¤É¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤ÇÄË¤ß¤äÉÔÄ´¤âÀ¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÆü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Öµ¡Ç½¾ã³²¡×¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂÎ¤Î¾ò·ï¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Î¾ò·ï¤¬À°¤¨¤Ð¡¢´ØÀá¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆ°¤¡¢¶ÚÆù¤Ë¤«¤«¤ëÉéÃ´¤â¾Ã¤¨¡¢º£Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë»ÑÀª¤Î°¤µ¤äÂÎ·Á¤ÎÊø¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÄË¤ß¤äÉÔÄ´¤«¤é¤â²òÊü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÈÀµ¤·¤¤»ÑÀª¡É¤Î¤Ä¤¯¤êÊý
²áµî¤Ë»ÑÀª¤Î»ØÆ³¤òÀµ¤·¤¯¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È¡Ê¹ü¤ÎÇÛÎó¡Ë¤¬À°¤Ã¤¿¡È¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ê»ÑÀª¡É¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óµÕÊ¢¶Ú¤ò¹Ô¤¦¤È¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ê»ÑÀª¤ËÀ°¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇØ¹ü¤ÎS»ú¥«¡¼¥Ö¤ä¹üÈ×¤Î¸þ¤¤Ê¤É¡¢¹ü³Ê¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë»ÑÀª¤¬À°¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡ÖÍýÁÛÅª¤Ê»ÑÀª¡×¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤«¤ò¡¢´ÊÃ±¤ÊÊýË¡¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶À¤ÎÁ°¤Ç¹Ô¤¦¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¼ê½ç¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ Å·°æ¤«¤é1ËÜ¤Î»å¤ÇÆ¬Äº¤¬°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢Æ¬¤ò¹â¤¯°ú¤¾å¤²¤ë¡£
¢ ¸ª¤ÈÏÓ¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¡¢Î¾ÏÓ¤ò¥Ö¥é¡¼¥ó¤È¼«Á³¤Ë²¼¤í¤¹¡£
¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡ÖÁà¤ê¿Í·Á¡×¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î»Í¼¡¸µ¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¡¢¡Ö¥¿¥±¥³¥×¥¿¡¼¡×¤Ç¤Ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Æ¬¤¬°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë´¶³Ð¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¡£Æ¬¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤«¤é»å¤Ç¤Ä¤ë¤µ¤ì¡¢ÂÎ¤ò¸Ç¤á¤º¡¢¼ó¤ä¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥ï¥Õ¥ï¥Ã¤È¾å¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Î¤Þ¤Þ»ÑÀª¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Â¸µ¤«¤é¹ü¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤ÆÄ¾Î©¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾å¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¡¢¥Ö¥é¡¼¥ó¤È¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¡Ö¤¢¤ëÆ°ºî¡×¤ò²Ã¤¨¤ë¤À¤±
±ó¤¯¤ò¸«ÅÏ¤·¡¢»ëÌî¤ò¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ê¢¶Ú¤ò±ó¿´À¤Ç»È¤¤¡¢Àµ¤·¤¤»ÑÀª¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¼Â¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÆ°ºî¤ò¾¯¤·ÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¡ÖµÕÊ¢¶ÚÅª¡×ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¾ìÌÌ¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½¬´·¤¬»ÑÀª¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ê¤âÀÑ¤â¤ì¤Ð»³¤È¤Ê¤ë¡¢¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎÆ°ºî¤ä¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢³Î¼Â¤Ë»ÑÀª¤ÏÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£
µÕÊ¢¶Ú¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤ÆÆü¾ïÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¤³¤Þ¤á¤Ë¼ÂÁ©¤·¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È¤ò·Á¾õµ²±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼ÂÁ©¡¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡ÖÌÜ¤Î¹â¤µ¡×¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥Ñ¥½¥³¥ó¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò»È¤¦¤È¤¤Ï¡¢´é¤ò²èÌÌ¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²èÌÌ¤ò¼«Ê¬¤Î»ëÀþ¤Î¹â¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
»ÑÀª¤ÏÆ¬¤Î°ÌÃÖ¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¤â¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò»ëÀþ¤Î²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¹â¤µ¤ÇÁàºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖPC¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤â¼ê
ÆÃ¤Ë¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤ÎÊý¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÄ¹»þ´Ö¸þ¤¹ç¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¹â¤µ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ä¡¢¹â¤µ¤ò¼«Í³¤ËÄ´Àá¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ç¥¹¥¯¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ½é¤³¤½Èè¤ì¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ê»ÑÀª¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤â¤Ã¤È¤â¶ÚÆù¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´·¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µÙ·Æ¤ò¤«¤Í¤Æ¥¤¥¹¤ËºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¤ëµÕÊ¢¶Ú¡Ê¢¨¡Ë¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢»ÑÀª¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¤¤Ç¤ËÊ¢¶Ú¶¯²½¤â¤Ç¤¤Æ°ìÀÐÆóÄ»¤Ç¤¹¡£
¢¨É®¼ÔÃð¡§¾Ü¤·¤¯¤ÏÀÛÃø¡ØµÕÊ¢¶Ú¤Î¶µ²Ê½ñ ¿ÍÂÎ¤Î¹½Â¤Åª¤ËÀµ¤·¤¤Ê¢¶Ú±¿Æ°¤Î¿·É¸½à¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö°ÜÆ°Ãæ¤ä¥«¥Õ¥§¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¹â¤¯»ý¤Ä¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î·ò¹¯¤äÈþ¤Î¤³¤È¤Þ¤Ç¤Ïµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈºÇ½é¤À¤±¡£¤¼¤Ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö¿¤Ó¡×¤ò¾ï¤Ë°Õ¼±¤¹¤ë
¼ÂÁ©¢¤è¤¯»È¤¦¤â¤Î¤Ï¡ÖÌÜÀþ¤è¤ê¾å¡×¤Ë¼ýÇ¼¤¹¤ë
Æü¾ï¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Æ°ºî¤Î¤È¤¤â¡¢¾ï¤Ë¡Ö¿¤Ó¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È¤¬½¤Àµ¤Ç¤¡¢µÕÊ¢¶ÚÅª¤Ê±¿Æ°¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Î¾ÏÓ¤òÆ¬¤è¤ê¤â¾å¤Ë¤³¤Þ¤á¤Ë¿¤Ð¤¹¿Í¤Î¤ªÊ¢¤Ï¡¢ÌÜÀþ¤è¤ê¤â²¼¤Ë¤¢¤ë¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤«¤é¤Ä¤Ö¤ì¤Þ¤¹¡£
²È¤Î¤Ê¤«¤Î¼ýÇ¼¤ò¾¯¤·¹©É×¤·¤Æ¡¢ÏÓ¤ò¿¤Ð¤¹µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¼ê¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤è¤¯»È¤¦¿©´ï¤ä¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¥é¥Ã¥×¤ä¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤Ê¤É¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¸ÍÃª¤Î¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤·¤Þ¤¦¡£¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ÎÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢»¨¶Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¼ê¤ÇÁë¤Õ¤¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¹â¤¤¾ì½ê¤Ï¤Ï¤¿¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤Û¤³¤ê¤òÍî¤È¤¹¤Ê¤É¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÏÓ¤òÂç¤¤¯»È¤¦¤È¡¢¸ª¹Ã¹ü¤¬Æ°¤¤Þ¤¹¡£¸ª¹Ã¹ü¤Ïº¿¹ü¤ò²ð¤·¤Æ¶»¹ü¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÏÓ¤ò¤è¤¯»È¤¨¤ÐÁ°¤«¤¬¤ß»ÑÀª¤Ç½Ì¤³¤Þ¤ê¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¶»¤¬¤Û¤°¤ì¤Æ¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÏÓ¤ÎÆ°¤¤ÏÂÎ´´¤Î¶ÚÆù¤È¤âÏ¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ê¢¶Ú¤â¤è¤¯»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤¤¤Þ¤³¤½Éü³è¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¾¼ÏÂ¤Î·ò¹¯´ï¶ñ
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¾²¤Î»¨¶Ò¤¬¤±¤â¡¢¸ª¹Ã¹ü¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»È¤¨¤ë¤¦¤¨¡¢»ÑÀª¤òºî¤ë¹³½ÅÎÏ¶Ú¤Î°ì¤Ä¡¢Á°µø¶Ú¤òÃÃ¤¨¤ë¤Î¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¸À¤¦¤È¡¢»þ¡¹¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ö¤é²¼¤¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¸ø±à¤Ë¤¢¤ëÅ´ËÀ¤Ç¤â¤¤¤¤¤·¡¢·ü¿â¥Ð¡¼¤ä¡¢¤Ö¤é²¼¤¬¤ê·ò¹¯´ï¤¬²È¤ä»Å»ö¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤éºÇ¹â¤Ç¤¹¡£
µÙ·Æ»þ´Ö¤Ë¤Ö¤é²¼¤¬¤ë¤À¤±¤Ç»ÑÀª¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢Ê¢¶Ú¤â±ó¿´À¼ý½Ì¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ö¤é²¼¤¬¤ê·ò¹¯´ï¤Ï¾¼ÏÂ»þÂå¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿·ò¹¯´ï¶ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Êª´³¤·Âå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤êÇÑ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢º£¤Î»þÂå¤³¤½°ì²È¤Ë1Âæ¡¢É¬Í×¤Ê·ò¹¯´ï¶ñ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦1²óÎ®¹Ô¤é¤»¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£ËèÆü¤Ö¤é²¼¤¬¤ì¤Ð¡¢³§¡¢·ò¹¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤â¥¬¥¯¥ó¤È¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
----------
ÃæÂ¼ ¾°¿Í¡Ê¤Ê¤«¤à¤é¡¦¤Ê¤ª¤È¡Ë
Íý³ØÎÅË¡»Î¡¦¥è¥¬¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼
Íý³ØÎÅË¡»Î¡¢¥è¥¬¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡£µÕÊ¢¶Ú¥á¥½¥Ã¥É¤Î¹Í°Æ¼Ô¡£Studio TAKTEIGHT¡Ê¥¿¥¯¥È¥¨¥¤¥È¡Ë¼çºË¡£1999Ç¯¤è¤êÍý³ØÎÅË¡»Î¤È¤·¤ÆÂç³ØÉÂ±¡¤«¤éºßÂð¤Þ¤Ç12Ç¯´ÖÉý¹¤¯Î×¾²¤ò·Ð¸³¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥è¥¬¤È½Ð²ñ¤¦¡£2011Ç¯¤ËÍ½ËÉ°å³Ø¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆÈÎ©¡£²òË¶³Ø¤Ø¤Î¿¼¤¤Íý²ò¤È¡¢°å³Ø¤Ë´ð¤Å¤¯°ÂÁ´¤Ê»ØÆ³¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜºÇÂç¤Î¥è¥¬¥¤¥Ù¥ó¥ÈYoga Fest¡¢¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥é¥¤¥ÕÅìµþ¤Ë¤ÏËèÇ¯¾·æÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï¡¢°åÎÅ¤È¥Ü¥Ç¥£¡¼¥ï¡¼¥¯¤ÎÍ»¹ç¡¢Í½ËÉ°å³Ø¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Æü¡¹´µ¼Ô¤äÀ¸ÅÌ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¤È¤·¤Æ»ÑÀª¤ä±¿Æ°µ¡Ç½¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¤¿1Ëü¿Í°Ê¾å¤Î´µ¼Ô¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥è¥¬¤ä¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Î»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ2000¿Í°Ê¾å¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤òÍÜÀ®¡£Ãø½ñ¤Ï¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤Î¡Ø¥è¥¬¤Î²òË¶³Ø¡Ù¡ÊBAB¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤äYouTube¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¡Ö¤½¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤ä¤»¤ë Ê¢¶Ú³×Ì¿¡Ù¡ÊÈôÄ»¿·¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£NHK¡Ø¤¤ç¤¦¤Î·ò¹¯¡Ù¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦ÆüËÜ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¶É¤ËÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¼ÂÀÓÂ¿¿ô¡£
----------
¡ÊÍý³ØÎÅË¡»Î¡¦¥è¥¬¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼ ÃæÂ¼ ¾°¿Í¡Ë