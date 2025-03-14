フジミ模型、2025年6月発売カーモデル新商品を公開。「20ft コンテナ」や「インテグラ タイプR (GT・Wウィング付き)」などが登場
「1/24 車NEXTシリーズ №1001 20ft コンテナ」（車両は付属しません）
フジミ模型は、2025年6月に発売する予定の「カーモデル」新商品情報を公開した。
2025年6月新商品には、1/24 車NEXTシリーズより汎用性の高い20フィートコンテナが登場。ほかにも、「1/24 峠シリーズ」からは「ニッサン シルビアQ’s(S13)」、「1/24 インチアップシリーズ」より「NISSAN MARCH（K12 NISMO S-tune）ニスモ40周年組立式ケース付き」と「ホンダ インテグラ タイプR (GT・Wウィング付き)」が発売される。
1/24 車NEXTシリーズ №1001 20ft コンテナ(グリーン)/ №1002 20ft コンテナ(ピンク)
発送予定日：6月26日
価格：各3,520円
コードNO.グリーン：4968728066462
コードNO.ピンク：4968728066479
□「1/24 車NEXT1001 20ft コンテナ(グリーン)」のページ
□「1/24 車NEXT1002 20ft コンテナ(ピンク)」のページ
1/24 峠6 ニッサン シルビアQ’s(S13)
発送予定日：6月25日
価格：3,740円
コードNO.4968728048116
□「1/24 峠6 ニッサン シルビアQ’s(S13)」のページ
1/24 ID1005 NISSAN MARCH（K12 NISMO S-tune）ニスモ40周年組立式ケース付き
発送予定日：6月10日
価格：4,620円
コードNO.4968728048109
□「1/24 ID1005 NISSAN MARCH（K12 NISMO S-tune）ニスモ40周年組立式ケース付き」のページ
1/24 ID330 ホンダ インテグラ タイプR (GT・Wウィング付き)
発送予定日：6月10日
価格：3,300円
コードNO.4968728048093
□「1/24 ID330 ホンダ インテグラ タイプR (GT・Wウィング付き)」のページ
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