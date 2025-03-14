TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ë¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¡×¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡ª ¥³¥È¥Ö¥¥ä¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÈþ¾¯½÷¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¤¬¥¢¥Ë¥á²½
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ë¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¡×¤Î¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖSF¡ß¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¡Ö¥¢¥ë¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¡×¤ò¥¢¥Ë¥á²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡º£²óËÜTV¥¢¥Ë¥á¤Î¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥Ç¥£¥¢ー¥º¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌ¤ÃÎ¤ÎÀ¸Ì¿ÂÎ¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¡¢Å·»È¤Î»Ñ¤ò¤·¤¿¾¯½÷¡È¥ë¥ß¥Æ¥£¥¢¡É¤¬ÊÕ¤ê¤ò¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ËÈô¤Ó²ó¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¤½¤Î¸åÊý¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥ë¥ß¥Æ¥£¥¢¤ò¸«¼é¤ëÀÄÇ¯¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸À¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ËÜ¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö¥¢¥ë¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¡×¥·¥êー¥º¤Î´ë²è¡¢·ó¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÃ´Åö¤¹¤ëÀéÍÕæÆÊ¿»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢3·î22Æü¤È23Æü¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAnimeJapan2025¡×¤Ë¤Æ¡¢ÆÃÀ½¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ÎÇÛÉÛ¤È¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÂç·¿¥¦¥©ー¥ë¤ÎÅ¸¼¨¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÆÃÀ½¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¿·µ¬¼ýÏ¿¤·¤¿¥ë¥ß¥Æ¥£¥¢¡ÊCV¡§ËÜÅÏÉö¡Ë¤Î¸ÂÄêASMR¤¬»ëÄ°¤Ç¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖAnimeJapan2025¡×¤Ë¤ÆÇÛÉÛÍ½Äê¤ÎÆÃÀ½¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡Ö¥¢¥ë¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¡×¥·¥êー¥º´ë²è¡¢·ó¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦ÀéÍÕæÆÊ¿»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
³§¤µ¤ó½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£
¥¢¥ë¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¥·¥êー¥º´ë²è¡¢·ó¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎÀéÍÕæÆÊ¿¡Ê¤Ðー¤Áー¡Ë¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯Ëö¥·¥êー¥º3¼þÇ¯¤È¤Ê¤ëµÇ°¤ÎÆü¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤òÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ôè²°¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥ìー¥à¥¢ー¥à¥º¡¦¥¬ー¥ë°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂç¤¤ÊÄ©Àï¤Ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¤ò´¶¤¸¡¢´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë´Ø·¸¼ÔÍÍ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Û¤É¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤¬¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ËèÆü¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î½Å°µ¤ËÉé¤±¤º¤Ê¤ó¤È¤«¶î¤±È´¤±¤Æ¤³¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤¨¤Ë3Ç¯¤âËÜ¥·¥êー¥º¤ò³Ú¤·¤ß¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤¤¤Ä¤â³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤«¤é¤¯¤ëÉÔ°Â¤è¤ê¤â¡¢Áá¤¯¥æー¥¶ー¤Î³§¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤³¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ì¤ä¤³¤ì¤ä¿§¡¹ÏÃ¤·¤¿¤¤¤Ê～¤È¤«¡¢¤¤Ã¤È¤¢¤Î¾ìÌÌ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª
¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§ÍÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤³¤Î¥¢¥Ë¥á¤òÄÌ¤·¤Æ¥¢¥ë¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¤È¤¤¤¦À¤³¦¤Ë½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë³§ÍÍ¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥¢¥Ë¥á²½¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥´ー¥ë¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥¢¥ë¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¡×¤È¤¤¤¦¥·¥êー¥º¤ò¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤Î1¤Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÀè¤³¤Î¥¢¥Ë¥á¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅ¸³«¤Ç¤ªµÒÍÍ¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»Å³Ý¤±¤¬½ÐÍè¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤³§ÍÍ±þ±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡ª
(C)KOTOBUKIYA / ARCANADEA Project