PESとBIMによるツーマンライブ、渋谷WWWXにて開催決定
PESとBIMによるツーマンライブ「PES × BIM 2MAN LIVE "OTONA MODE”」が、2025年4月28日（月）に渋谷WWWXにて開催されることが決定した。
関連記事：PUNPEEとBIMが語る、『焦年時代』制作の舞台裏、ライブへのこだわり
現在、ソロキャリア13年ぶりのワンマンツアー中のPESとCreativeDrugStoreとしてクラブツアーを控えているBIM。普段から交流や共演のある2人だが、ツーマンとしてのライブはこれが初となる。
開催に伴い、4月中旬には現在制作中であるPESとBIMの共作による新譜のリリースも決定している。
＜イベント情報＞
「PES × BIM 2MAN LIVE "OTONA MODE”」
2025年4月28日（月・祝前）渋谷WWWX
時間：開場：18:30 / 開演：19:30
出演：PES / BIM
チケット料金：前売り：\5800 / 当日：\6300
先行：2025年3月15日（土）10:00〜（先着）
一般：2025年4月2日（水）10:00〜
購入方法（e+独占）：https://eplus.jp/bim-pes/（先行/一般URL統一）
主催：ASOBiZM / SUMMIT
PES Official Site http://pepepes.com
BIM Official Site https://www.summit2011.net/bim/
関連記事：PUNPEEとBIMが語る、『焦年時代』制作の舞台裏、ライブへのこだわり
現在、ソロキャリア13年ぶりのワンマンツアー中のPESとCreativeDrugStoreとしてクラブツアーを控えているBIM。普段から交流や共演のある2人だが、ツーマンとしてのライブはこれが初となる。
＜イベント情報＞
「PES × BIM 2MAN LIVE "OTONA MODE”」
2025年4月28日（月・祝前）渋谷WWWX
時間：開場：18:30 / 開演：19:30
出演：PES / BIM
チケット料金：前売り：\5800 / 当日：\6300
先行：2025年3月15日（土）10:00〜（先着）
一般：2025年4月2日（水）10:00〜
購入方法（e+独占）：https://eplus.jp/bim-pes/（先行/一般URL統一）
主催：ASOBiZM / SUMMIT
PES Official Site http://pepepes.com
BIM Official Site https://www.summit2011.net/bim/