羊文学、新曲「未来地図2025」配信リリース決定！田中紗樹が手掛けたアートワークも解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「未来地図2025」は、TAKANAWA GATEWAY CITY内の「未来体験シアター」オリジナルタイアップ楽曲

羊文学が、高輪ゲートウェイ駅直結・国内最大規模のエキマチ一体の街「TAKANAWA GATEWAY CITY」(3月27日オープン)内の「未来体験シアター」オリジナルタイアップ楽曲「未来地図2025」を、3月28日に配信リリースすることが決定した。

今楽曲は、羊文学には珍しく、打ち込みのサウンドが多用された楽曲となっており、ビートメイクには大井一彌(yahyel、DATS、Ortance、LADBREAKS、QUBIT)が参加。3月14日よりApple MusicとSpotifyでは、楽曲のPre Add / Pre Saveがスタートした。

リリース情報と合わせ、アーティスト・田中紗樹が手掛けた新曲「未来地図2025」の配信アートワークも解禁。

先日、日本武道館2daysと大阪城ホールを含む過去最大規模のツアー『Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”』の開催を発表したばかりの羊文学。初の日本武道館と大阪城ホールでの単独ライブは、2024年の横浜アリーナ公演に続くあらたな挑戦となる。チケットは現在、先行受付中だ。

さらに羊文学は、3月30日に「TAKANAWA GATEWAY CITY」の魅力発信拠点「Gateway Studio」にて実施される、J-WAVE番組『SAISON CARD TOKIO HOT 100』の生放送に加え、スペシャルライブ『J-WAVE presents TAKANAWA GATEWAY CITY SPECIAL LIVE feat. 羊文学』にも出演する。

リリース情報

2025.03.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「未来地図2025」

イベント情報

『TAKANAWA GATEWAY CITY 未来体験シアター』

03/27(木)~06/28(土)東京・TAKANAWA GATEWAY THE LINKPILLAR 1 地下2階 LINKPILLAR Hall C

『J-WAVE presents TAKANAWA GATEWAY CITY SPECIAL LIVE feat. 羊文学』

03/30(日)東京・TAKANAWA GATEWAY THE LINKPILLAR 1 地下2階 LINKPILLAR Hall A・B

出演:羊文学

番組情報

『SAISON CARD TOKIO HOT 100』

03/30(日)13:00~16:54

※東京・TAKANAWA GATEWAY CITY Gateway Studioにて公開生放送

ナビゲーター:クリス・ペプラー

ゲスト:羊文学 他

『TAKANAWA GATEWAY CITY 未来体験シアター』の詳細はこちら

https://www.takanawagateway-city.com/news/detail.php?page=2004

『SAISON CARD TOKIO HOT 100』番組サイト

https://www.j-wave.co.jp/original/tokiohot100/

『J-WAVE presents TAKANAWA GATEWAY CITY SPECIAL LIVE feat. 羊文学』の詳細はこちら

https://www.j-wave.co.jp/special/tgc2025/

羊文学 OFFICIAL SITE

https://www.hitsujibungaku.info/