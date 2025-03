【ライブレポート】NEXZ、『ユニ春！ライブ』初のボーイズグループ出演でUSJ熱狂！学生の忘れられない思い出づくりを応援する『ユニ春！ライブ 2025』DAY3レポート

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■『ユニ春!ライブ』初のボーイズグループとして出演

NEXZ(ネクスジ)が出演した『ユニ春!ライブ 2025』が3月8日、大阪・ユニバーサル・スタジオ・ジャパン グラマシーパーク特設会場で開催された。

『ユニ春!ライブ 2025』は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンによる毎年好評の春の学生応援キャンペーン『ユニ春』(~4月6日まで)の一環として行われ、2月15日にsumika、16日に櫻坂46、3月8日にNEXZ、9日にNiziUと、計4日間にわたり豪華アーティストが出演。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとともに学生たちの“永遠に忘れられない、春の思い出づくり”を全力で応援すべく、DAY3となる3月8日には、NiziUに続いてJYPエンターテインメントとソニーミュージックによる日韓合同オーディション・プロジェクト『Nizi Project Season 2』から誕生した、グローバル・ボーイズグループのNEXZが初登場した。

■スクールテイストの衣装で登場、華麗にステップするNEXZの紹介ソング「Next Zeneration」からスタート!

話題の彼らのUSJ初ライブとあって、開演前からウッディー・ウッドペッカーがDJとして場を盛り上げるなか、バックヤードに入ったメンバーを目にした観客から歓声が巻き起こり、その声は目の前に7人がそろった瞬間、一気にピークへ!スクールテイストの衣装で登場、華麗にステップするNEXZの紹介ソング「Next Zeneration」を皮切りに、「Miracle」でもキレのあるダンスとともに伸びやかな歌声を響かせ、あっという間に見る者を魅了してしまう。同時に、舞台上から見える圧巻の景色に各々が「すごい…!」と思わずつぶやくほどの大観衆を前に、NEXZ自体も興奮が押さえ切れない様子。

ここで、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが大好きという大阪出身のHARUが、「このお話を聞いたときから、今日という日を楽しみにしていました!ライブをさせていただけることを幸せに思っています」とごあいさつ。自己紹介で関西弁を求められた和歌山出身のHYUIは「めっちゃ好きやで~!」と場を沸かせ、兵庫県出身のYUKIも交えてご当地トークに花を咲かせる。

「学生の頃に年パスで毎週のように通って…ポップコーンはバケツを買ったらおかわりし放題だから(※現在は実施しておりません)、それをずっと繰り返していた記憶がよみがえりました(笑)」(HARU)

「地元なので今日は家族も見に来ているんです。NEX2Y(ネクスティ=NEXZのファンネーム)にも家族にも会えて、最高な一日になる予感がします!」(YUKI)

「移動のときに関西弁が聞こえてきて…戻ってきたなという感じがしてうれしいです」(HYUI)

■変幻自在のビートに乗って舞い踊り、高いポテンシャルを存分に見せつけていく

締めはリーダーのTOMOYAが、「『ユニ春!ライブ』は“永遠に忘れられない、春の思い出づくり”がテーマなんですけど、今日はNEXZとNEX2Yで、そんな思い出が一緒に作れたらいいなと思います。最後まで楽しんでいきましょう!」と呼び掛け、和気あいあいとした雰囲気から一転、「Ride the Vibe (Japanese Ver.)」~「Starlight」と立て続けに変幻自在のビートに乗って舞い踊り、高いポテンシャルを存分に見せつけていく。

■MCでは、実は前日にユニバーサル・スタジオ・ジャパンへプライベートで遊びに来ていた話に

MCでは、実は前日にユニバーサル・スタジオ・ジャパンへプライベートで遊びに来ていた話に。SEITAが大きなスヌーピーのぬいぐるみをゲットしたと喜べば、絶叫系アトラクションが好きなYUKIはハリドリ(=ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド)を絶賛。終始、仲良く語り合う光景がなんともほほ笑ましい。

さらに、SO GEONが「今日は僕たちのエナジーをたくさん吸い取って、新しい仕事とか学校生活をスタートしてくれたらうれしいです」と想いを伝え、事前にオーディエンスと練習を重ねて始まった「Keep on Moving」では一体感が倍増。スヌーピー、チャーリー・ブラウン、ルーシーと『ピーナッツ』の人気キャラクターも合流した「Whatever Whenever (Japanese Ver.)」では、「めっちゃかわいい…」と方々が口にするハッピー極まりないコラボレーションが実現するなど、「ユニバならではのステージをお届けすることができて最高の気分です!」とYUKIが叫んだのも納得の、充実のセットリストが続く。

ライブも中盤を過ぎた頃、「NEX2Yの皆さんの声を聞きたくなっちゃいました!」とSEITAをはじめ全員で客席から声援をあおり、「次は僕たちの曲の中でも特にヒップホップ色が強い曲」というTOMOYAの宣言通り「HARD」へ。強烈な重低音もろともインパクトを残したかと思えば、エキゾチックでパーカッシブな「NALLINA」では、クールなパフォーマンスに各所でどよめきが起こる。

■初の全国ツアー『NEXZ LIVE TOUR 2025』の開催をアナウンス

そしてYUが、「僕たちNEXZ、2025年もたくさんの予定が待っています!」と、14都市16公演におよぶ初の全国ツアー『NEXZ LIVE TOUR 2025』の開催をアナウンス。8月21日に大阪・グランキューブ大阪で行われるツアーファイナルは、日本デビュー1周年の記念日だと伝え、クライマックスは『Nizi Project Season 2』のテーマ曲「Here & Now」、キラキラ輝く華やかなメロディとダンスで胸をつかんだ「Eye to Eye」で堂々のフィナーレへ!

大空に放たれた美しい紙吹雪の余韻に包まれたアンコールでは、『セサミストリート』のカチューシャを身に付けたNEXZが、エルモ、クッキーモンスター、アビー、ゾーイらを引き連れ、再び「Keep on Moving」を披露。いつまでも名残惜しそうなTOMOYAが代表して最後にこう告げる。

■皆さん、僕たちNEXZと“永遠に忘れられない、春の思い出づくり”ができましたか?

「改めて、今日はユニバーサル・スタジオ・ジャパンで、このような素敵な場所でライブができて、最高の思い出になりました。皆さん、僕たちNEXZと“永遠に忘れられない、春の思い出づくり”ができましたか?これからも成長した姿をたくさんお見せするので、応援よろしくお願いします!今日は本当にありがとうございました。明日はNiziU先輩です!」

『Nizi Project Season 2』から生まれた証として“N”と“Z”を冠し、“Next Z(G)eneration”を意味するグループ名さながら次世代を担うNEXZが、『ユニ春!ライブ』初のボーイズグループ出演という大役を見事に務めた。

TEXT BY 奥“ボウイ”昌史

PHOTO BY 渡邉一生



『ユニ春!ライブ 2025』3月8日(土)/NEXZ

<セットリスト>

01.Next Zeneration

02.Miracle

03.Ride the Vibe(Japanese Ver.)

04.Starlight

05.Keep on Moving

06.Whatever Whenever(Japanese Ver.)

07.HARD

08.NALLINA

09.Here & Now

10.Eye to Eye

[ENCORE]

11.Keep on Moving

ライブ情報

NEXZ初の全国ツアー『NEXZ LIVE TOUR 2025』

https://nexz-official.com/s/n180/page/nexz_live_tour_2025

[日程 / 会場]

6月4日(水) 神奈川県・カルッツかわさき(川崎市スポーツ・文化総合センター)

6月7日(土) 埼玉県・大宮ソニックシティ 大ホール

6月8日(日) 新潟県・新潟テルサ

6月13日(金) 静岡県・アクトシティ浜松 大ホール

6月14日(土) 愛知県・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

6月21日(土) 岡山県・倉敷市民会館 大ホール

6月28日(土) 宮城県・仙台サンプラザホール

7月22日(火) 兵庫県・神戸国際会館 こくさいホール

7月23日(水) 兵庫県・神戸国際会館 こくさいホール

7月25日(金) 京都府・ロームシアター京都 メインホール

7月27日(日) 福井県・フェニックス・プラザ エルピス大ホール

8月13日(水) 福岡県・福岡サンパレス コンサートホール

8月14日(木) 広島県・広島文化学園HBGホール

8月16日(土) 栃木県・宇都宮市文化会館

8月20日(水) 大阪府・グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場) メインホール

8月21日(木) 大阪府・グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場) メインホール

[チケットに関するお問い合わせ]

ticket board お問い合わせフォーム:https://support.tickebo.jp/

NEXZ OFFICIAL SITE

https://nexz-official.com/

『ユニ春!ライブ 2025』

開催日時:2月15日(土)、16日(日)、3月8日(土)、9日(日)

開催場所:ユニバ―サル・スタジオ・ジャパン グラマシーパーク特設会場

開催時間:開場9:30 開演10:45(各日共通)

https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/events/students/spring-2025/live

『ユニ春!ライブ 2025』2月15日(土)/sumika

【ライブレポート】sumika、相性抜群のUSJ初ライブが大盛況!学生の忘れられない思い出づくりを応援する『ユニ春!ライブ 2025』DAY1レポート - THE FIRST TIMES

『ユニ春!ライブ 2025』2月16日(日)/櫻坂46

【ライブレポート】櫻坂46、2年ぶりのUSJライブで笑顔満開!学生の忘れられない思い出づくりを応援する『ユニ春!ライブ 2025』DAY2レポート - THE FIRST TIMES