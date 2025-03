◆超特急ユーキ“神ビジュ”新カット解禁

【モデルプレス=2025/03/14】超特急のユーキ(村田祐基)が、3月14日に初のソロ写真集「THE GROWN」とフォト&ワードブック「RE GROWTH」を同時発売。通常版「THE GROWN」収録カットより、新たなカットが解禁された。30歳記念アニバーサル本となる本作は、“超特急ユーキ”“村田祐基”の30年という人生の歴史と成長物語を凝縮した2部構成。このたび、物語のプロローグを担う「THE GROWN」、物語の中核とも言えるユーキ史上最もその人間像を掘り下げた「RE GROWTH」、それぞれ章立てされた内容なども明らかに。超特急の歴史に深く刻まれるであろうプレミアムな内容となっている。

◆ 超特急ユーキ「THE GROWN」/「RE GROWTH」

◆作品概要

そして、天性の魅力に惹きつけられる“神ビジュ”炸裂の1枚が新たに解禁。品のある端正な顔立ちに独特な魅力を放つ雰囲気と佇まいを兼ね備えた唯一無二の最強ビジュアルを披露しており、世界からも注目を集める韓国ソウルのブランドAndersson Belの衣装に身を包んだスタイリッシュなカットとなっている。また、阿波とくしま大使を務める地元・徳島での追加イベントも決定。稜海トークライブ「稜海しました!」へのゲスト出演日当日、4月23日(水)あわぎんホール(徳島県郷土文化会館)にて実施する。(modelpress編集部)本作は“超特急ユーキ”として、そして“村田祐基”という等身大の1人の人間としての人物像をディープに掘り下げ、これまでの人生の歴史を振り返り紐解いていく2冊で豪華400ページに及ぶ大作。ダンサー・演出家として活躍を続ける中、30歳という人生の節目を迎え、デビュー以来、まさに“超特急”のスピードで駆け抜けてきた自身の半生やグループを振り返りながら今後に向けた想いを語ったインタビュー、並々ならぬライブへの思いやパフォーマンスについてのこだわり、超特急メンバーも見たことがないという完全未公開のユーキが自身のスマホに長年書き留めていたという生々しくもその瞬間瞬間の燃えるような熱い想いをそのまま言葉にした貴重なメモなどプレミアムな企画が盛りだくさん。また、「EBiDANメンバーの個性をもっと生かしたい!」というプロデューサーとしての思いから、後輩グループ・SUPER★DRAGONの最年少メンバー柴崎楽をフォトグラファーとして指名し、ゆかりの地である恵比寿で“30歳になったばかりの姿”を撮り下ろしたスペシャル企画が収録。さらに、8号車が思う5号車ユーキの取説や彼の素顔を知るスタッフたちが見たユーキの素顔についてや身近な人との濃厚な初対談、等身大の「今」のユーキを知ることができる本人インタビュー、幼少期の姿を収めたレアな写真、他にも本の完成までユーキにも知らされていなかったサプライズの家族へのQ&Aや超特急メンバーたちからユーキへ贈られたメッセージなども掲載されている。通常版タイトル:BULLET TRAIN No.5 YUKI PHOTO BOOK「THE GROWN」撮影:須江隆治発売日:2025年3月14日発行:SDP・「THE GROWN」ChapterEpisode1:「29 歳、最後の夏休み」Episode2:「サイケデリックな蝶」Episode3:「隣の花が青い理由」Episode4:「花鳥風月な夜」Episode5:「書き残した記憶」Episode6:「喜驚愛「楽」な恵比寿駅」Episode7:「超特急」が撮る、無加工な美しさEpisode8:「30 歳、赤のその先へ」豪華版タイトル:BULLET TRAIN No.5 PHOTO WORD BOOK「RE GROWTH」撮影:須江隆治発売日:2025年3月14日発行:SDP・「RE GROWTH」Chapter「Like flowers, both you and I」「A Black Door in the Garden」「Trail of Fallen Petals」「Feel the Wind, and Ask Us」「Gerbera Reaching for the Sun」「The Warmth in Hands」「Soft Glow Gently Stirs Awake」「Burning Flower, Beautifully Glowing」「The Bouquet of Our Day」etc.【Not Sponsored 記事】