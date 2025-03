各地域の民族衣装やアクセサリーを展示！ハウステンボス「オランダ ライフスタイル展」

「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎・ハウステンボスにある、オランダ王室公認の宮殿「パレス ハウステンボス」

「パレス ハウステンボス」内のハウステンボス美術館にて「オランダ ライフスタイル展 〜19世紀民族衣装とコスチュームジュエリー〜」が開催されます☆

ハウステンボス「オランダ ライフスタイル展 〜19世紀民族衣装とコスチュームジュエリー〜」

画像提供:ハウステンボス

ゼーラント州 ワルヘレン島の祭事着 バレンティン・ビング ブラート・ボン・ユーベルフェルト著

『実物から描いたオランダの地方衣装』より

開催期間:2025年3月14日(金)〜6月8日(日)

開催場所:パレス ハウステンボス内「ハウステンボス美術館」

約3,000点に及ぶ19世紀のオランダ民族衣装や、アクセサリーなどのオランダ民族資料が収蔵されている「ハウステンボス」

オランダの民族衣装はデザイン性に富んでおり、多彩なそのデザインバリエーションは他国に類を見ない特徴を有しています。

今回開催される「オランダ ライフスタイル展」では、オランダ各地域の民族衣装やアクセサリーを展示、その美しさはもちろん、多様性、デザイン性や技術の素晴らしさを紹介。

また、絵画の世界に入り込めるようなフォトスポットも設置される、“オランダのライフスタイル”の世界が体感できる企画です。

さまざまなオランダ民族衣装を3つのカテゴリで紹介

画像提供:ハウステンボス

ゼーラント州 アクセル 地域民族衣装 (19世紀 オランダ)

ハウステンボスのある九州と同等の面積であるオランダの国土。

風習・職業・宗教や地域によって異なる、バリエーションに富んだ民族衣装が着用されていました。

一着ずつ手作業で製作された衣服は“着る財産”として、各家庭で代々受け継がれたとされています。

画像提供:ハウステンボス

スタップホルスト地域のキャップ (19世紀 オランダ)

今回は、19世紀オランダ・ヨーロッパの服飾事情に焦点を当て、「19世紀オランダ民俗衣装」「モーニングファッション」「コスチュームジュエリー」のカテゴリで紹介。

貴重なオランダ民族資料を通して、オランダ文化を感じることができます。

コスチュームジュエリーやポーチなどに見る“繊細な技術”

画像提供:ハウステンボス

キャップ飾り (19世紀 オランダ)

布製品以外にコスチュームジュエリーや民具もハウステンボスには多く収蔵しており、その中から今回は、約300点を展示。

キャップを飾る宝飾や喪中に着用するモーニングジュエリー、

画像提供:ハウステンボス

小銭入れ (19世紀 オランダ)

小銭入れやポーチ、煙草入れなど生活用具などが展示されます。

当時の人々が実際に使用していた民具から知る高度な製造技法や、繊細なデザインをじっくり堪能できるコレクションです。

『オランダ ライフスタイル展』と一緒に楽しみたい 花々に包まれる圧巻の花絶景&新絶景ナイトショー

画像提供:ハウステンボス

Shower of Lights シャワー・オブ・ライツ

ハウステンボスでは、2025年6月29日まで、昼と夜、一日中感動的な大絶景に心を奪われる “春のハウステンボス”を開催中。

ミッフィーのパレードや花火と噴水の絶景ナイトショー!“春のハウステンボス”2025まとめ ミッフィーのパレードや花火と噴水の絶景ナイトショー!“春のハウステンボス”2025まとめ 続きを見る

昼は、花々が咲き誇る大絶景の中で楽しむパレードやメイポールダンス、夜は花火・噴水・サーチライトがまばゆい光を放つ中、海外アーティストの生ライブパフォーマンスが加わり、迫力満点の新絶景ナイトショー「Shower of Lights シャワー・オブ・ライツ」が開催されています。

花火、噴水、生歌唱の夢の競演!“春のハウステンボス2025”Shower of Lights(シャワー・オブ・ライツ) 花火、噴水、生歌唱の夢の競演!“春のハウステンボス2025”Shower of Lights(シャワー・オブ・ライツ) 続きを見る

画像提供:ハウステンボス

また場内では、色とりどりのチューリップが咲き誇る「100万本のチューリップ祭」を2025年4月6日まで、

画像提供:ハウステンボス

4月26日から5月25日までは、場内全体が芳醇なバラの香りに包まれる「100万本のバラ祭」が各々期間限定で開催されます。

春のこの時期しか観ることのできない、ヨーロッパの街並みを彩るカラフルな花々や、高貴でかぐわしい香りを、心ゆくまで楽しめるイベントです。

約3,000点の19世紀オランダ民族衣装やジュエリーが一堂に会す展示会。

ハウステンボスにて2025年3月14日より開催されている「オランダ ライフスタイル展 〜19世紀民族衣装とコスチュームジュエリー〜」の紹介でした☆

花で飾られたフロートでミッフィー&メラニーが登場!“春のハウステンボス2025”ミッフィー ・フラワー・パレード 花で飾られたフロートでミッフィー&メラニーが登場!“春のハウステンボス2025”ミッフィー ・フラワー・パレード 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 各地域の民族衣装やアクセサリーを展示!ハウステンボス「オランダ ライフスタイル展」 appeared first on Dtimes.