¡Ö²¿¤ÇÆüËÜ¤Ë...¡×¤ª¤È¤Ü¤±¥Ó¡Á¥Ð¡Á¡¢¥Ñ¡¼¥ë¡¦¥¸¥ã¥à¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼ÁûÁ³¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¥¨¥°¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜÊª¤Ç¤¹¤«?¥Þ¥¸¤Ç¤¨¡Ä!?¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¤ª¤È¤Ü¤±¥Ó¡Á¥Ð¡Á¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¤¢¤Ã¤³¤ê¤ó¤ê¤ó¤¬X¤ò¹¹¿·¡£°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¥Ñ¡¼¥ë¡¦¥¸¥ã¥à¤Î¥¨¥Ç¥£¡¦¥ô¥§¥À¡¼¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢12Æü¤ËÂçºå¤ÎGORILLA HALL¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥ë¡¦¥¸¥ã¥à¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥¨¥Ç¥£¡¦¥ô¥§¥À¡¼¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥Ç¥£¤Ï¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Î¤Ã¤¿¶Ê¡Ö¡ÊSomeday We¡Çll Go¡ËAll the Way¡×¤ò¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤Î¥«¥Ö¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤¿¤áÍèÆüÃæ¤Î¥«¥Ö¥¹¤À¤¬¡¢¥¨¥Ç¥£¤Ï¥«¥Ö¥¹Àï¤ò´ÑÀï¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍèÆü¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÍèÆü¸ø±é¤«¤é22Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¡¼¥ë¡¦¥¸¥ã¥à¤Ï¤«¤Í¤Æ¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎÍèÆü¤¬ÂÔË¾¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤Ç¤Ï¤¤¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¥¨¥Ç¥£¤¬ÆüËÜ¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö²¿¤Ç¥¨¥Ç¥£¡¼¤¬ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¡Ö¤¦¤©¡¼¡¼¡¼!!!
¥¨¥Ç¥£¤¬ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë!!!¡×¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¥¨¥°¤¹¤®¤Þ¤¹¡£ºÇ¹â!!¡×¡ÖËÜÊª¤Ç¤¹¤«?¥Þ¥¸¤Ç¤¨¡Ä¥³¥é¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ!?¡×¡Ö¥¨¥Ç¥£¤ÈÆ±¤¸Âçºå¤Î¶õµ¤¤òµÛ¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤È¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¿!!!¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÇÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ª¤È¤Ü¤±¥Ó¡Á¥Ð¡Á¤Ï15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤ÎÅìµþ¡¦Ë½§PIT¸ø±é¤Ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥¢¥¯¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡