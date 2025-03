ハワイアン料理を提供するカジュアルレストラン「Eggs ’n Things(エッグスンシングス)」から、心ときめく春メニューが登場!

春の香りと優しい甘さが重なるパンケーキ「桜ブロッサムパンケーキ」と、ほんのり甘く心地よい塩気を感じる桜のバーガー「桜スモークベーコンバーガー」が発売されます☆

季節限定ドリンクとして登場する、やさしい桜の爽快感が楽しい「桜スカッシュ」や、春の気分が高まる甘酸っぱい「桜レモネード」とあわせて紹介していきます。

販売期間:2025年3月21日(金)〜4月17日(木)

販売店舗:国内の Eggs ’n Things、Eggs ’n Things Coffee全店舗

Eggs ’n Thingsに、桜の花をイメージした季節限定メニューが登場。

「桜ブロッサムパンケーキ」と「桜スモークベーコンバーガー」が期間限定で販売されます。

また、桜ゼリーをのせた爽やかな炭酸が弾ける「桜スカッシュ」と華やかな桜の香りに包まれる「桜レモネード」もラインナップ☆

桜ブロッサムパンケーキ

価格:2,145円(税込)

テイクアウト:利用不可

ほのかに広がる梅の風味が爽やかな後味を感じさせる「桜ブロッサムパンケーキ」

抹茶とバターミルクが香るふわもちパンケーキを交互に重ねたピンクとグリーンのカラーが印象的!

桜の花びらの入った桜ジュレが宝石のようにキラッと輝きます。

また、パンケーキの間には梅のジュレを入れ、優しい甘さの桜クリームと梅の風味で春の訪れを感じさせる一皿。

ふんわり軽い桜のホイップクリームや濃厚なあんこ、フルーツと一緒に楽しめます。

桜スモークベーコンバーガー

価格:イートイン 2,090円(税込)/テイクアウト 2,052円(税込)

「桜スモークベーコンバーガー」は、ほんのり甘く心地よい塩気を感じる桜のバーガー。

桜の香りで香ばしく焼き上げた桜スモークベーコンと100%ビーフパティ、そして目玉焼きを挟んだボリューム満点のハンバーガーです。

ふわふわのブリオッシュバンズで、具材のおいしさを堪能できます☆

桜スカッシュ(Iced)

価格:イートイン 825円(税込)/テイクアウト 810円(税込)

やさしい桜の爽快感が楽しい「桜スカッシュ」もラインナップ。

桜ゼリーを浮かべた、弾ける炭酸が爽やかなスカッシュです。

桜レモネード(Hot/Iced)

価格:イートイン 825円(税込)/テイクアウト 810円(税込)

春の気分が高まる、甘酸っぱい味わいに仕上げられた「桜レモネード」

桜の香りが広がる、すっきりとした味わいのレモネードは

ホットとアイスから選ぶことができます。

心躍る春の訪れに、Eggs ’n Thingsでお花見気分が楽しめる季節限定メニュー。

Eggs ’n Thingsにて2025年3月21日より販売される「桜ブロッサムパンケーキ」「桜スモークベーコンバーガー」「桜スカッシュ」「桜レモネード」の紹介でした☆

