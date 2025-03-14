¡ÚË½Ïª¡Û¡Ö·Ù»¡»Ë¾åÎã¤Î¤Ê¤¤ÉÔ¾Í»ö¡×Ä¹´±½Æ·â»ö·ï¤ò¼«¶¡¤·¤¿¥ª¥¦¥à¿®¼Ô·Ù»¡´±¤ÎÂ¸ºß¤¬Ïª¤ï¤Ë¡Ä±£ÊÃÈãÈ½¤Ç·Ù»ëÄ£´´Éô¹¹Å³¤Î·ã¿Ì
¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Ë¤è¤ëÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤«¤é10Æü¸å¤Î1995Ç¯3·î30Æü¡¢¹ñ¾¾¹§¼¡·Ù»¡Ä£Ä¹´±¤¬½Æ·â¤µ¤ìÉÎ»à¤Î½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£
»ö·ïÈ¯À¸¤«¤é1Ç¯¡¢¶µÃÄ´´Éô¤Î°æ¾å²Å¹À¸µ»à·º¼ü¤Ï¡¢¥ª¥¦¥à¿®¼Ô¤Ç¤¢¤ê·Ù»ëÄ£¤Î¸½Ìò·Ù»¡´±¤Ç¤â¤¢¤ëX¤«¤éÄ¹´±½Æ·â»ö·ïÈ¯À¸¤Î¾ðÊó¤òÌã¤Ã¤¿¤È¾Ú¸À¡£
·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô¤Î³üÌÚÔ¢×¢¡Ê¤«¤ä¤¡¦¤¯¤Ë¤Ò¤í¡Ë¤é¤¬X¤ò¼è¤êÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë·Ù»¡Ä£Ä¹´±¤ò·â¤Ã¤¿¤È¾Ú¸À¡£¤·¤«¤·»ö·ïÅöÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥ê¥Ð¥¤¤¬¤¢¤ë°æ¾å¸µ»à·º¼ü¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢X¤Î¾Ú¸À¤ÏÍÉ¤ìÆ°¤¡¢·Ù»ëÄ£´´Éô¤ÏÎ¢ÉÕ¤±ÁÜºº¤ò¶Ø¤¸¤ë°ÛÎã¤Î»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Æþ¼ê¤·¤¿¿ôÀé¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤âµÚ¤ÖËÄÂç¤ÊÁÜºº»ñÎÁ¤È15Ç¯°Ê¾å¤ËµÚ¤Ö´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤òÄÌ¤¸¡¢Åö»þ¤ÎÁÜºº°÷¤¬²¿¤ò¹Í¤¨Ã¯¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¡ÖÄ¹´±½Æ·â»ö·ï¤È¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤òÏ¢ºÜ¤ÇÉÁ¤¯¡£
Ë½Ïª
X¤Ø¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°æ¾å¹¬É§·Ù»ëÁí´Æ°Ê²¼¡¢¹À¥ÉûÁí´Æ¡¢ºù°æ¸ø°ÂÉôÄ¹¡¢ÀÐÀî·º»öÉôÄ¹¤À¤±¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ëÄÌ¾Î¡Ö¸æÁ°²ñµÄ¡×¤ÇÃà¼¡¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
X¤ÎÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ±ÆÝ¤ß¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÌÀ¤é¤«¤Ê±³¤äËÜÅö¤ÎÏÃ¤«¤Èµ¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÏÃ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡ÖX¤Ïµ¤¤¬¿¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î°Õ¸«¤â½Ð¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤À¤±¤ÏÂ³¹Ô¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤ÀÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡¢X¶¡½Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëËÜ³ÊÅª¤ÊÎ¢ÉÕ¤±ÁÜºº¤Ïµö²Ä¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥Û¥Æ¥ëÊë¤é¤·¤È¤¤¤¦Ìõ¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃÓÂÞ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ï°ú¤Ê§¤¤¡¢¹ÓÀî¶èÀ¾ÆüÊëÎ¤¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò¼Ú¤ê¾å¤²¤Æ¡¢ÀÐ¼¼¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤ä»³Ï©¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤éÄ´¤Ù´±¤ÏX¤È¶¦Æ±À¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÀÞ¤Ë¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾õ¶·¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë»öÂÖ¤¬¤ª¤¤¿¡£
X¤¬½é¤á¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¬·â¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤«¤é5¥«·î¤¬²á¤®¤¿96Ç¯10·î14Æü¡¢X¤ÎÂ¸ºß¤ò¤Ò¤¿±£¤·¤Ë±£¤·¤Æ¤¤¤ë·Ù»ëÄ£¤òµêÃÆ¤¹¤ëÆ¿Ì¾¤Î¥Ï¥¬¥¤¬·Ù»¡´´Éô¤ä¥Þ¥¹¥³¥ß¿ô¼Ò¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¸ø°Â°ì²ÝÄ¹¤Î±³
¡Ö»ö·ï¤Ø¤Î´ØÍ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¥ª¥¦¥à¿®¼Ô¤Î·Ù»¡´±¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×
¥Ï¥¬¥¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥Þ¥¹¥³¥ß¿ô¼Ò¤«¤é·Ù»ëÄ£¤Ø¤Î¼èºà¹¶Àª¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»þ¡¢¼èºàÂÐ±þ¤·¤¿¸ø°Â°ì²ÝÄ¹¤Ïµ¼ÔÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¶Ø¤¸¼ê¤Ë½Ð¤ë¡£
¥Þ¥¹¥³¥ß¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»ö¼Â¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡×¤È±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À
Åö¶É¤Èµ¼Ô¤È¤Î´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡È¥¥Ä¥Í¤ÈÃ¬¤Î²½¤«¤·¤¢¤¤¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢»ö¼Â¤«¤É¤¦¤«¤ò¼ÁÌä¤·¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê»ö¼Â¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤È±³¤ò¤Ä¤«¤ì¤ì¤Ð¡¢¿®Íê´Ø·¸¤Ï³¥ßþ¤Ëµ¢¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¡£Âç¤¤Ê²Òº¬¤¬»Ä¤ë¡£
Â¯¤Ë±³¤Ä¤¤ÏÅ¥ËÀ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Å¥ËÀ¤òÊá¤Þ¤¨¤ë»Å»ö¤Î·Ù»¡¤¬»ö¼Â´Ø·¸¤Ç¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë±³¤ò¤Ä¤±¤Ð¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Í¥¿Å¥ËÀ¤ËÅù¤·¤¤¡£
·Ù»¡Åö¶É¼Ô¤«¤é±³¤ä¤´¤Þ¤«¤·¤¬°ìÅÙ¤Ç¤â½Ð¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÅö¶É¼Ô¤Ï¤ª¤í¤«·Ù»¡ÁÈ¿¥¤½¤Î¤â¤Î¤Î¿®Íê¤ËÂç¤¤Ê½ý¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¸ø°Â°ì²ÝÄ¹¤Ï¡ÖÁÈ¿¥¤ò¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤·¤«¤Ê¤¤³³¤Ã¤×¤Á¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
µ¼Ô¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¸ø°Â°ì²ÝÄ¹¤«¤éÁ´ÈÝÄê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¸«¤¿¸½¾Ý¤Ç¤â¤Ê¤¤¸Â¤ê½ñ¤±¤Ê¤¤¡£
Åö»þ¡¢µ¼ÔÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¸ø°Â°ì²ÝÄ¹¤Ï³üÌÚ¤é¤Ë¡Ö¶¦Æ±ÄÌ¿®¤À¤±¤·¤Ä¤³¤¤¤ó¤À¤è¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¶¦Æ±¤Ï¤¸¤á¥Ï¥¬¥¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¿ô¼Ò¤¬¤Þ¤´¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë10Æü¤¬·Ð²á¤¹¤ë¡£
¤¹¤ë¤ÈºÆ¤Ó¡¢10·î24Æü¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Ï¥¬¥¤¬·Ù»¡¤ä¥Þ¥¹¥³¥ß¿ô¼Ò¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¥Ï¥¬¥¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Á´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
·Ù»¡»Ë¾åÎã¤Î¤Ê¤¤ÉÔ¾Í»ö
¡Ö¹ñ¾¾·Ù»¡Ä£Ä¹´±ÁÀ·â»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤¬¥ª¡¼¥à¿®¼Ô¤Î·Ù»ëÄ£·Ù»¡´±¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤äËÜ¿Í¤¬ÈÈ¹Ô¤ò¼«¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·Ù»ëÄ£¤È·Ù»¡Ä£¤ÎºÇ¹â´´Éô¤ÎÌ¿Îá¤ÇÁÜºº¤¬Åà·ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÀèÈÌ¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤Ê¤É¿ô¼Ò¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³Æ¼Ò¤Î´´Éô¤ÎÊý¡¹¤¬ÅöÄ£¤Ë²¿¤«¼å¤ß¤òÄÏ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÅöÄ£¤È·Ù»¡Ä£ºÇ¹â´´Éô¤«¤é¤Î°µÎÏ¤ÇÉÔËþÊ¬»Ò¤Îµº¸À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎºÇ¹âÀÕÇ¤¼Ô¤òÁÀ·â¤·ÉÎ»à¤Î½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿Èïµ¿¼Ô¤¬¸½¿¦¤Î·Ù»¡´±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢·Ù»¡Á´ÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ì¡¹¤¿¤ëÈóÆñ¤äÄ¹´±¡¢¼¡Ä¹¡¢·ÙÌ³¶ÉÄ¹¡¢¿Í»ö²ÝÄ¹¤ä·ÙÈ÷¾å¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤ÏÊÌ¤Ë·Ù»ëÁí´Æ¡¢ÉûÁí´Æ¡¢·ÙÌ³ÉôÄ¹¡¢¿Í»ö°ì²ÝÄ¹¡¢¿Í»öÆó²ÝÄ¹¡¢ËÜÉÙ»Î½ðÄ¹¤Î°úÀÕ¼Ç¤¤ä´ÉÍýÀÕÇ¤¤¬Ìä¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤¹¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡»Ë¾å¡¢Îã¤Î¤Ê¤¤ÉÔ¾Í»ö¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¡¢ÅöÄ£¤Î°Ò¿®¤ÏÃÏ¤ËÍî¤Á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡Ä£¤È·Ù»ëÄ£¤ÎºÇ¹â´´Éô¤¬¡¢¼«¸Ê¤Î¾Íè¤È·Ù»¡¤Î°Ò¿®¤ò»à¼é¤¹¤ë¤¿¤á¿¿Áê¤ò±£ÊÃ¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¿¿¼Â¤Ï¿¿¼Â¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡´±¤ÎÀÕÌ³¤ÏÈÈºá¤òÁÜºº¤·¿¿¼Â¤òµêÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¡¢Ãæ¤Ç¤â·Ù»ëÄ£¤Î°Ò¿®¤¬ÃÏ¤ËÍî¤Á¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¤·¡¢Èïµ¿¼Ô¤¬Ë¡Åª¤Ë¤â¼Ò²ñÅª¤Ë¤âÁÈ¿¥Åª¤Ë¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÈ¿¥¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»ö·ï¤òÌÂµÜÆþ¤ê¤µ¤»Ë¡¤ÎºÛ¤¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤Ê¤¯¤¹¤ë¤¿¤áÈïµ¿¼Ô¤Î¸ý¤òÉõ¤¸¤è¤¦¤È¤¹¤ëÍ»ñ³Ê¼Ô¤ÎÆ°¤¤Ï¶²¤í¤·¤¯¤³¤ì¤ò¸«Æ¨¤¹¤³¤È¤ÏÃø¤·¤¯ÀµµÁ¤ËÈ¿¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢²ÈÂ²¤òÊú¤¨¤¿°ì·Ù»¡´±¤Î¿È¤Ç¤Ï¡¢ÈÜ¶±¤Ç¤¹¤¬Æ¿Ì¾¤Ë¤è¤ë¤³¤ÎÊýË¡¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿´¤¢¤ë¥Þ¥¹¥³¥ß¤È·Ù»¡Ä£¡¢·Ù»ëÄ£¡¢¸¡»¡Ä£¤Î´´Éô¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÍ¦µ¤¤ÈÀµµÁ¤¬ºÇ¸å¤Îµò¤ê½ê¤Ç¤¹¡£
Æ¿Ì¾¤ò¤ªµö¤·²¼¤µ¤¤¡£¡×
ÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿X½äººÄ¹¤ÎÂ¸ºß
X¤¬Ä¹´±¤ò·â¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Î¿¿µ¶¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¤³¤Î¥Ï¥¬¥¤Ï¤â¤Ï¤ä¡¢¤¿¤À¤Î²øÊ¸½ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯X¤ÎÂ¸ºß¤òÅÁ¤¨¤ë¿¿¼Â¤Î¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥Þ¥°¥Þ¤¬°ìµ¤¤ËÊ®½Ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¶¦Æ±ÄÌ¿®¤¬ÆÃ¥À¥Í¤È¤·¤Æµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤¿¤Î¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢³Æ»æ¡¢ÍâÆü10·î25Æü¤ÎÄ«´©¤Ç°ìÀÆ¤ËX½äººÄ¹¤ÎÂ¸ºß¤òÊó¤¸¤ë¡£
¤·¤«¤·ÆîÀé½»½ðÆÃÁÜËÜÉô¤ÎÃæ¤Ç¡¢X¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ô¤Ï³üÌÚ¡¢ÀÐ¼¼¡¢»³Ï©¤é¸Â¤é¤ì¤¿10¿ôÌ¾¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
Ã¯¤¬Ï³¤é¤·¤¿¤Î¤«¡©£Ø¤Ø¤ÎÄ°¼è¤Ë½¾»ö¤·¤¿¼Ô¤â¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ô¤â¡¢ÆÃÁÜËÜÉô¤Ç¤ÏÁÜºº°÷¤¬µ¿¿´°Åµ´¤Ë¤Ê¤ë¶õµ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Âçº®Íð¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
X¤ÎÂ¸ºß¤¬ÇòÆü¤Î²¼¤Ë»¯¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éú¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½ÀÅëí¤Ê´Ä¶¤Ç¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£X¤Ø¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Ë½ÅÂç¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ã¯¤¬Ï³¤é¤·¤¿¤Î¤«¡©ÆÃÁÜËÜÉô´´Éô¤ÏÇØ¸å¤Ç1¿Í1¿Í¤ÎºÇ¶á¤ÎÁÇ¹Ô¡¢È¯¸À¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¬¡¢Ã¯1¿Í¤È¤·¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦ÌµÀÕÇ¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤½¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢²¿¥«·î¤âÉ¬Í×¤ÊÎ¢ÉÕ¤±ÁÜºº¤Ï¤ä¤ë¤Ê¤È¸·Ì¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢X¤ÎÁÜºº¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´°÷¤¬¤½¤Îç±Ãå¾õÂÖ¤ËÂç¤¤Ê¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¿¤á¤Ë¤¿¤á¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ëÁÜºº°÷¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Ï¥¬¥¤Î¤ª¤«¤²¤ÇX¤ÎÂ¸ºß¤¬É½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤è¤¤¤èÎ¢ÉÕ¤±ÁÜºº¤¬Æ°¤½Ð¤¹¤¾¡ª¡×¤È´î¤ó¤À¤Û¤É¤À¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÀ¤´Ö¤ËÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤¿X¤Ø¤Î¶ËÈëÁÜºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³üÌÚ¤éX¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¼Ô¤¿¤Á¤ÏÄ´¤Ù¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¾ÙÌ³ÂÐºö¡¢¹ñ²ñÂÐºö¡¢¥Þ¥¹¥³¥ßÂÐ±þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢º£¸åÌð¶Ì¤Î¤è¤¦¤ËÈô¤ó¤ÇÍè¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤¢¤é¤æ¤ë¼ÁÌä¤òÁÛÄê¤·¤Æ²óÅú¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëºî¶È¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆîÀé½»½ðÆÃÁÜËÜÉô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯·Ù»ëÄ£Á´Ä£¤âÂçº®Íð¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉôÄ¹¤¬ÅÅ·â¹¹Å³
·Ù»¡´±¤¬·Ù»¡¤Î¥È¥Ã¥×¤ò·â¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ì¤ò±£ÊÃ¤·Â³¤±¶ËÈëÎ¢¤Ë¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î»ö¼Â¤ò°Ç¤«¤é°Ç¤ËÁò¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¿ÈÆâ¤òÈß¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Îµ¿Ç°¤¬¥Þ¥¹¥³¥ß³Æ¼Ò¤«¤é´¬¤µ¯¤³¤ë¡£
¤·¤«¤â±³¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ±£¤½¤¦¤È¤·¤¿¡£
¥ª¥¦¥à¿®¼Ô¤Î·Ù»¡´±¤¬ÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤ÎÆÃÁÜËÜÉô¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢½ÅÂç¤Ê¾ðÊóÏ³±Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Îµ¿ÏÇ¤ÎÌÜ¤¬·Ù»¡Á´ÂÎ¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤â¡¢»ê¶Ë¼«Á³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Ì¤Á¾Í¤Î»öÂÖ¤Ë¡¢¥¬¥¿¥¬¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¿Í»ö¤Îºþ¿·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
10·î28Æü¡¢¤Þ¤ººù°æ¸ø°ÂÉôÄ¹¤Î¹¹Å³¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÅÅ·âÅª¤Ê½èÊ¬¿Í»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¶ÛµÞ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¹ñ¾¾Ä¹´±¤Ï¡Ö»ö·ï¤ÎÎ¢ÉÕ¤±ÁÜºº¤Î¿Ê¤áÊý¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÁÜºº»Ø´ø´±¤ËÌÂ¤¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á»ö·ïËÜ°Ì¤Çî²¿Ê¤Ç¤¤ë¿ÍÊª¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¡¢¿¿Áê²òÌÀ¤ËÉ¬Í×¤Ê»Ø´øÂÎÀ©¤ò¤È¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
Êó¹ð¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñ¾¾Ä¹´±¤Ï¡ÖX½äººÄ¹¤Î¶¡½Ò¤ÎÊÑÁ«¡¢»ö¼Â¤È¿©¤¤°ã¤¦ÅÀ¤âÂ¿¤¯¡¢Æñ¤·¤¤È½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Á´¹ñ·Ù»¡¤¬·Ù»¡Ä£ÆÃÊÌ¼êÇÛÍÆµ¿¼Ô¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯Êó¹ð¤·¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·º£¤Ï»ö·ï²ò·è¤¬Àè·è¡×¤À¤È½Ò¤Ù¡¢¸ø°ÂÉôÄ¹¹¹Å³¿Í»ö¤¬Êó¹ð¤ÎÃÙ¤ì¤Ë¤è¤ë°úÀÕ¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÉ½¸þ¤¤ÏÁõ¤Ã¤¿¡£
X½äººÄ¹¤¬Ä¨²üÌÈ¿¦¤Ë
X½äººÄ¹¤â¥ª¥¦¥à¶µÃÄ´´Éô¤Î°æ¾å²Å¹À¤Î°ÍÍê¤Ë¤è¤ê¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¾È²ñ¤ò°ãË¡¤Ë¹Ô¤¦¤Ê¤É¤·¤¿ÃÏÊý¸øÌ³°÷Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Ä¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤È¤Ê¤ë¡£
°æ¾å·Ù»ëÁí´Æ¤âX¤ÎÂ¸ºßÈ¯³Ð¤«¤é£±¥«·î¸å¤Î11·î28Æü¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¼Ç¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖX½äººÄ¹¤¬¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤ËÈëÌ©¤òÏ³±Ì¤·¡¢Ä¹´±ÁÀ·â¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤¿¡£Éô²¼¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë´Õ¤ß¡¢ÀÕÇ¤¤Î½êºß¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤ë¡£°ìÏ¢¤ÎÂÐ±þ¤Ï»ä¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¶Ú¤È¹Í¤¨¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ºù°æ¸ø°ÂÉôÄ¹¤Î¸åÇ¤¤Ë¤Ï·º»öÈª½Ð¿È¤ÎÎÓÂ§À¶·Ù»¡Ä£Ë½ÎÏÃÄÂÐºöÉôÄ¹¤¬¡¢·Ù»ëÁí´Æ¤Î¸åÇ¤¤Ë¤ÏÁ°ÅÄ·ò¼£·Ù»¡Ä£´±Ë¼Ä¹¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÆîÀé½»½ðÆÃÁÜËÜÉô¤ÎÁÜºº»Ø´ø¤òµÜ粼Ãé¸ø°ÂÉô»²»ö´±¤Ë¼¹¤é¤»¤ë¤³¤È¤È¤·¡¢·º»öÉô¤¬Ä´¤Ù¤Æ¤¤¿°ìÏ¢¤Î¥ª¥¦¥à¤ÎÈïµ¿¼ÔÁ´°÷¤ò·º»öÉô¤Î¼èÄ´´±¤´¤ÈÆîÀéÆÃÁÜËÜÉô¤Î»Ø´ø²¼¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ëÁÈ¿¥²þÊÔ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
ç±Ãå¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¹´±»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢ÁÜºº¤Î´°Á´°ì¸µ²½¤ò¤Ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÚÈëÏ¿¡Û·Ù»¡Ä£Ä¹´±½Æ·â»ö·ï26¤ËÂ³¤¯
¡Ú¼¹É®¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ°Ñ°÷¡¡¾åË¡¸¼¡Û
1995Ç¯3·î°ìÏ¢¤Î¥ª¥¦¥à»ö·ï¤Î±²Ãæ¤Çµ¯¤¤¿·Ù»¡Ä£Ä¹´±½Æ·â»ö·ï¤Ï¡¢¼Â¹ÔÈÈ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ2010Ç¯¤Ë»þ¸ú¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¤½¤ÎºÝ°ÛÎã¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡ÖÈÈ¹Ô¤Ï¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Î¿®¼Ô¤Ë¤è¤ëÁÈ¿¥Åª¤Ê¥Æ¥í¥ê¥º¥à¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤Î½ê¸«¤ò¼¨¤·¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥ª¥¦¥à¤Î¸å·ÑÃÄÂÎ¤ÏÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤ÇÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£
ÅìµþÃÏºÛ¤Ï·Ù»ëÄ£¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌµºá¿äÄê¤Î¸¶Â§¤ËÈ¿¤·¡¢²æ¤¬¹ñ¤Î·º»ö»ÊË¡À©ÅÙ¤Î¿®Íê¤òº¬Äì¤«¤éÍÉ¤ë¤¬¤¹¡×¤È¤·¤Æ¸¶¹ð¾¡ÁÊ¤ÎÈ½·è¤ò²¼¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë2014Ç¯ºÇ¹âºÛ¤ÇÅìµþÅÔ¤«¤éÃÄÂÎ¤Ø¤Î100Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤ëÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£