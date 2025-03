セレーナ・ゴメスが婚約者をイメージした約48万円のダイヤリングを約1800円で売却した理由

セレーナ・ゴメスが、婚約者ベニー・フランコとの思い出のアイテムである、ダイヤモンドで「B」とデザインされたリングを、わずか12ドル(約1800円)で売りに出した。Peopleによると、このリングはジャッキー・アイシュによるもので、お値段は3250ドル(約48万円)。2023年12月にインスタグラムのファンアカウントpopfactionsのコメント欄で、ベニーとの交際を認めた後、自身のインスタグラム・ストーリーズにてリングをお披露目し、交際を匂わせたアイテムでもある。彼女は同月に出席した自身のコスメブランドRareBeautyのイベントでもそれを身に着け、注目を集めた。

ベニーとコラボレーションした新アルバム『I Said I Love You First』のリリースを控えるセレーナは、「12 Days of Really Rare Stuff」と題するキャンペーンを開催。インスタグラムにてこのキャンペーンを発表し、「ベニーとコラボした新アルバムは、私たちの過去と今、未来が詰まっているので、私が長年大切にしてきた『貴重』な思い出をプレゼントしたら楽しいと思って」とコメントしていた。ダイヤの「B」リングは、その第一弾として販売されたようだ。『I Said I Love You First』は3月21日に発売。フィニアスとタッグを組んだ「Scared of Loving You」や、グレイシー・エイブラムスとのコラボレーション曲「Call Me When You Break Up」、先日ベニーとのイチャラブショットでリリースを発表した「Sunset Blvd」などが収録される。