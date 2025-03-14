ÄÂ¾å¤²Î¨¤ÏºòÇ¯¤ÈÆ±¿å½à¡Ö¹â¿å½à¤Ç²óÅú¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÄ¶Âç´ë¶È¤À¤±¡×Á´Ï«Ï¢¤¬½ÕÆ®¤Î½¸·×·ë²ÌÈ¯É½
Ãæ¾®´ë¶È¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤Î¡ÖÁ´Ï«Ï¢¡×¤Ï¡¢½ÕÆ®¤ÎÂè1²ó½¸·×¤ÇÄÂ¾å¤²Î¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µîÇ¯¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤Î¿å½à¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´Ï«Ï¢¡¡¹õß·¹¬°ì »öÌ³¶ÉÄ¹
¡Ö¹â¿å½à¤Ç²óÅú¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÄ¶Âç´ë¶È¤À¤±¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ÏÂçÊÑ¤½¤³¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¡×
Ãæ¾®´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸øÌ³°÷¤äÈóÀµµ¬Ï«Æ¯¼Ô¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ90Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÁÈ¹ç°÷¤òÍ¤¹¤ëÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤ÎÃæ±ûÁÈ¿¥¡ÖÁ´Ï«Ï¢¡×¡£
¤¤ç¤¦È¯É½¤·¤¿Âè1²ó½¸·×¤Î·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢Äê´ü¾ºµë¤È´ðËÜµë¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¡×¤Ê¤É¤ò´Þ¤ó¤ÀÄÂ¾å¤²Î¨¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç2.70¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡¢ÄÂ¾å¤²³Û¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç·î³Û7028±ß¤Ç¤·¤¿¡£
ÄÂ¾å¤²Î¨¡¢³Û¤È¤â¤Ë25Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¤¤¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿µîÇ¯¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤Î¿å½à¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Êª²Á¹âÆ¤Ë¤ÏÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤âÂ¿¤¯¤ÎÁÈ¹ç¤Ç¸ò¾Ä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£