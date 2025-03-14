フジミ模型、1/700 特シリーズ「日本海軍航空母艦 赤城」など2025年6月発売新商品を公開！
1/700 特シリーズ No.035 日本海軍航空母艦 赤城
フジミ模型は、2025年6月に発売を予定している艦船模型の新商品を公開した。
2025年6月新商品には、「1/700 特シリーズ」より「日本海軍航空母艦 赤城」と「日本海軍巡洋戦艦 天城」、「1/700 帝国海軍シリーズ」より「日本海軍重巡洋艦 妙高 フルハルモデル」や「日本海軍航空母艦 瑞鳳(昭和19年) フルハルモデル 彩色済み飛行甲板付き」などが登場する。
1/700 特シリーズについて
特シリーズの選択肢が増え、予算とゴールによって「特STANDARD」と「特PLUS＋」が選べる。
【特standard】
特シリーズ発売当初と同じ構成で精密パーツを封入。
【特PLUS＋】
「特STANDARD」に2021年起用の新規設計パーツを封入。各艦に対応できるテールアップパーツも含み、ボリュームのあるランナー数となっている。
※全てのパーツが封入されるわけではなく、各艦製品によって封入パーツは異なります。
1/700 特シリーズ
1/700 特シリーズ No.035 日本海軍航空母艦 赤城
発送予定日：6月18日
価格：3,520円
コードNO.4968728433844
1/700 特シリーズ No.035 EX-1 日本海軍航空母艦 赤城
発送予定日：6月18日
価格：4,950円
コードNO.4968728433851
□「1/700 特035 日本海軍航空母艦 赤城」のページ
□「1/700 特035EX-1 日本海軍航空母艦 赤城」のページ
1/700 特シリーズ №46 EX-2 日本海軍巡洋戦艦 天城(エッチングパーツ/木甲板シール付き)
発送予定日：6月25日
価格：6,050円
コードNO.4968728433837
□「1/700 特46EX-2 日本海軍巡洋戦艦 天城(エッチングパーツ/木甲板シール付き)」のページ
1/700 帝国海軍シリーズ №32 日本海軍重巡洋艦 妙高 フルハルモデル
発送予定日：6月11日
価格：4,620円
コードNO.4968728452340
□「1/700 FH32 日本海軍重巡洋艦 妙高 フルハルモデル」のページ
1/700 帝国海軍シリーズ №34 EX-2 日本海軍航空母艦 瑞鳳 (昭和19年)フルハルモデル 彩色済み飛行甲板付き
発送予定日：6月24日
価格：6,050円
コードNO.4968728452357
□「1/700 FH34EX-2 日本海軍航空母艦 瑞鳳 (昭和19年)フルハルモデル 彩色済み飛行甲板付き」のページ
1/700 帝国海軍シリーズ №44 EX-2 日本海軍航空母艦 大鳳 (木甲板仕様) フルハルモデル(木甲板シール付き)
発送予定日：6月24日
価格：6,380円
コードNO.4968728452364
□「1/700 FH44EX-2 日本海軍航空母艦 大鳳 (木甲板仕様) フルハルモデル(木甲板シール付き)」のページ
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