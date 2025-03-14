

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





41986.05 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41455.83 ボリンジャー:＋3σ(26週)

40909.49 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40862.30 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40557.40 ボリンジャー:＋2σ(26週)

39944.15 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39832.94 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39658.97 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39283.88 均衡表雲上限(日足)

39099.93 均衡表雲下限(日足)

39025.99 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38786.24 75日移動平均線

38760.54 26週移動平均線

38756.39 13週移動平均線

38600.32 200日移動平均線

38133.46 均衡表転換線(週足)

38113.39 均衡表基準線(週足)

38107.84 25日移動平均線

37862.11 ボリンジャー:-1σ(26週)

37784.30 均衡表基準線(日足)

37679.84 ボリンジャー:-1σ(13週)

37189.68 ボリンジャー:-1σ(25日)

37155.50 新値三本足陽転値



37053.10 ★日経平均株価14日終値



36963.68 ボリンジャー:-2σ(26週)

36930.76 均衡表転換線(日足)

36895.13 6日移動平均線

36603.29 ボリンジャー:-2σ(13週)

36457.22 均衡表雲上限(週足)

36271.53 ボリンジャー:-2σ(25日)

36178.05 均衡表雲下限(週足)

36065.25 ボリンジャー:-3σ(26週)

35526.74 ボリンジャー:-3σ(13週)

35353.38 ボリンジャー:-3σ(25日)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 47.28(前日39.32)

ST.Slow(9日) 39.79(前日31.04)



ST.Fast(13週) 12.59(前日10.32)

ST.Slow(13週) 18.92(前日18.16)



［2025年3月14日］



株探ニュース

