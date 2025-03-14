　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


41986.05　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41455.83　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
40909.49　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40862.30　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40557.40　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
39944.15　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39832.94　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39658.97　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39283.88　　均衡表雲上限(日足)
39099.93　　均衡表雲下限(日足)
39025.99　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38786.24　　75日移動平均線
38760.54　　26週移動平均線
38756.39　　13週移動平均線
38600.32　　200日移動平均線
38133.46　　均衡表転換線(週足)
38113.39　　均衡表基準線(週足)
38107.84　　25日移動平均線
37862.11　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37784.30　　均衡表基準線(日足)
37679.84　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37189.68　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37155.50　　新値三本足陽転値

37053.10　　★日経平均株価14日終値

36963.68　　ボリンジャー:-2σ(26週)
36930.76　　均衡表転換線(日足)
36895.13　　6日移動平均線
36603.29　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36457.22　　均衡表雲上限(週足)
36271.53　　ボリンジャー:-2σ(25日)
36178.05　　均衡表雲下限(週足)
36065.25　　ボリンジャー:-3σ(26週)
35526.74　　ボリンジャー:-3σ(13週)
35353.38　　ボリンジャー:-3σ(25日)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　47.28(前日39.32)
ST.Slow(9日)　　39.79(前日31.04)

ST.Fast(13週)　 12.59(前日10.32)
ST.Slow(13週)　 18.92(前日18.16)

［2025年3月14日］

株探ニュース