ディズニーストアから、ピクニックを楽しんでいる「ミッキー&フレンズ」デザインのレジャーグッズなどが登場!

レジャーシートやシートクッション、ショッピングバッグ、プレートセットなど豊富に展開される新コレクション「SPRING PICNIC」が発売されます☆

ディズニーストア「ミッキー&フレンズ」レジャーグッズコレクション「SPRING PICNIC」

発売日:2025年3月18日(火)より順次

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

特集ページURL:http://disneystore.jp/spring-picnic/

ディズニーストアから、ピクニックを楽しんでいる「ミッキー&フレンズ」をデザインした、公園やテーマパークといったおでかけ先などで役立つ 新コレクション「SPRING PICNIC」 が登場。

「ミッキーマウス」たちと一緒にピクニックをしている気分になれそうな、ワクワクするデザインのレジャーグッズなどが揃います。

コレクションには、コンパクトに折りたたんでスナップボタン仕様のストラップでまとめられるレジャーシートや、二つ折りにして付属の巾着ポーチに収納できるシートクッションなどがラインナップ。

さらに4パターンの絵柄をデザインしたプレートセットやコップセットなど、レトロチックなアートが楽しい時間を一層盛り上げてくれる、実用性抜群のグッズが展開されます。

そのほか、中が見えにくいファスナー仕様の開け口や長さ違いの持ち手が付いたビッグサイズのショッピングバッグや外側や内側にポケットやホルダーを備えた大容量のトートバッグも登場。

手持ち・肩掛けの2通りで使えるペットボトルカバーといった、おでかけにぴったりのグッズばかりです☆

ミッキー&フレンズ レジャーシート SPRING PICNIC

価格:3,300円 (税込)

サイズ:使用時 約縦100×横140cm

収納時 約縦10×横26×厚み6.5cm

ピクニックやテーマパークなど、お外で役立つ、コンパクトに持ち運べるレジャーシート。

「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」はもちろん、「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」の姿も。

使わない時や携帯時は、折りたたんで、スナップボタン仕様のストラップでくるっとまとめられます。

ミッキー&フレンズ ショッピングバッグ・エコバッグ(L) SPRING PICNIC

価格:1,300円 (税込)

サイズ:約高さ40×幅60×奥行き20cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) ロング約32cm、ショート約12cm

みんなで集まってピクニックを楽しむ姿が落とし込まれた、ビッグサイズのショッピングバッグ(ショッパー)。

荷物をたっぷり入れられる大容量バッグなので、いろいろな道具が必要なアウトドアレジャーにぴったりです。

中が見えにくいファスナー仕様の開け口は、荷物の飛び出し防止にも役立ち、長さ違いの持ち手が付いているのも便利なポイントになっています。

ミッキー&フレンズ プレート セット ケース入り SPRING PICNIC

価格:3,500円 (税込)

サイズ:プレート(各) 約直径20.2×高さ1.2cm

ケース 約縦24×横21.5×厚み7cm

持ち手(ケース側面から持ち手のトップ長さ) 約2cm

「ミッキー&フレンズ」と一緒にピクニックが楽しめるプレート4枚セット。

プレートの絵柄は4パターンあり、赤と緑の鮮やかな縁取りがキャラクターアートを彩ります。

付属されている総柄プリントのバッグ風ケースはハンドル付きなので、持ちやすくて便利です。

ミッキー&ミニー トートバッグ SPRING PICNIC

価格:5,000円 (税込)

サイズ:約高さ39×幅52×奥行き(底マチ)16cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約25cm

レトロチックなアートが楽しい時間を一層盛り上げてくれる、大容量のトートバッグ。

公園など、外遊びのシーンに馴染むカジュアルなバッグは、見た目だけでなく実用性抜群。

外側には大きなタックポケット、内側にはオープンポケットとファスナーポケット、さらにドリンクボトルや折りたたみ傘などを、立ててしまえるホルダーを備えています。

ミッキー&フレンズ シートクッション ポーチ入り SPRING PICNIC

価格:2,200円 (税込)

サイズ:クッション(使用時) 約縦30×横46×厚み3cm

ポーチ 約縦42×横28×厚み6cm

芝生や地面の上に座る時に便利な、総柄ポーチ入りシートクッション。

座り心地の良い、厚み約3センチで仕上げられているのもポイントです。

使わない時や携帯時は、二つ折りにして付属の巾着ポーチに収納できます。

ミッキー&フレンズ コップ セット ポーチ入り SPRING PICNIC

価格:2,400円 (税込)

サイズ:コップ(各) 約高さ14×直径8.8cm

ポーチ 約高さ22.5×幅12×奥行き10cm

「ミッキーマウス」たちと一緒にピクニックをしている気分になれそうな、ワクワク気分になれるコップ4個セット。

「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「プルート」がそれぞれにプリントされた、絵柄の異なる2色のコップが揃います。

総柄プリントの巾着ポーチに入れて、かわいくおしゃれに携帯できるドリンクウェアです。

ミッキー&フレンズ クーラーバッグ 2WAY SPRING PICNIC

価格:3,500円 (税込)

サイズ:約高さ21×幅29×奥行き22cm

ショルダー部分 約 66〜127cm ※調節可能

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約15cm

持ち手の他に取り外し可能なショルダーストラップが付いた、肩掛けで持ち運ぶこともできて便利なクーラーバッグ(保冷バッグ)。

内側には保冷剤などを入れられるメッシュポケットがひとつ付いています。

外側には大きなポケットを備え、使い勝手のよいつくりになっているのが特徴です。

ミッキー ペットボトルカバー ストラップ付き SPRING PICNIC

価格:2,800円 (税込)

サイズ:約高さ22.5×幅12×奥行き5.5cm

ショルダー部分 約62〜121cm ※調節可能

持ち手(カバー上部から持ち手のトップ長さ) 約9cm

持ち手とパイピングの配色がアクセントになった、おしゃれなデザインのペットボトルカバー(ボトルホルダー)。

持ち手が付いたバッグ風デザインのボトルカバーに、レトロチックな「ミッキーマウス」のイラストがプリントされています。

付属のショルダーストラップは取り外しでき、手持ち・肩掛けの2通りで使えるのでとっても便利です。

ミッキー&ミニー ショルダーバッグ フラット SPRING PICNIC

価格:3,300円 (税込)

サイズ:約縦20.5×横16.5×厚み1.3cm

ショルダー部分 約114cm ※調節不可

ピクニックを楽しんでいる「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がデザインされたショルダーバッグ。

フラットな四角い形のバッグは軽量で、肌身離さずに持っていたいアイテムを入れておくのに便利なサイズ感。

付属のショルダーストラップは着脱自由で、取り外してポーチのような使い方ができるのも嬉しいポイントです。

公園やテーマパークなど、おでかけ先で大活躍してくれる、ピクニックを楽しんでいる「ミッキー&フレンズ」デザインのレジャーグッズ。

ディズニーストアの新コレクション「SPRING PICNIC」は、2025年3月18日より順次販売開始です☆

