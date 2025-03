美のエキスパートたちがアドバイスするビューティコラム「キレイの保健室」公開！ハーバー研究所「スクワラン」特設サイト

ハーバー研究所は、2025年創刊70周年を迎えるまんが雑誌「りぼん」(集英社)とコラボレーションした高品位「スクワラン」特設サイトを開設。

ハーバー研究所「スクワラン」特設サイト

ハーバー研究所は、2025年創刊70周年を迎えるまんが雑誌「りぼん」(集英社)とコラボレーションした高品位「スクワラン」特設サイトを開設しました。

幼い頃、「りぼん」作品が身近な存在だった世代の肌・心・体の代表的なお悩みに、美のエキスパートたちがアドバイスする、ビューティコラム「キレイの保健室」を公開中です。

さらに、特別ライブとしてHABApresents『スキンケア迷子卒業!コスメコンシェルジュ 小西先生が肌悩みに神アドバイス』をハーバー公式Instagramにて2025年3月17日(月)20:00より配信します。

ハーバーでは2024年2月と11月に、20代〜70代の方を対象に、美容・健康・ライフスタイルについて独自にインターネット調査を実施しました。

年齢や生活環境によりお悩みの上位が少しずつ異なっているという結果に。

今回は家事や育児、お仕事に奮闘する30〜40代の代表的な肌悩みを、ビューティコラムに出演中のコスメコンシェルジュ小西さやか先生をゲストに迎え、専門家として、また、同世代の代表として熱のこもった神アドバイスも。

ライブ中はコメント機能でつながり、ゲストの小西先生が質問にお答えする他、小西先生の専門知識の観点から、HABA商品の新たな魅力も発信。

また後半は、ハーバーの美容トレーナーが、ゆらぎ肌対策にオススメのとっておきのスクワランメソッドやライブ記念特典付き高品位「スクワラン」のお得なセットを紹介。

当日は、小西先生オススメのHABA商品が抽選で当たる「Instagram&Xプレゼントキャンペーン」を同時開催。

小西先生の「美のヒント」が詰まった必見のライブは、小西さやかさんの公式Instagramでも同時配信されます。

■出演:ゲスト&MC紹介(プロフィール)

ゲスト:小西さやかさん(KONISHI SAYAKA)

一般社団法人日本化粧品検定協会 代表理事。

その他、北海道文教大学、東京農業大学、各種学会等で、科学修士(サイエンティスト)としての科学的視点から美容、コスメを評価できるスペシャリスト、コスメコンシェルジュとして活躍中。

著書は『「私に本当に合う化粧品」の選び方事典(主婦の友社)』など13冊、累計75万部を超える。

MC:冨山桃子さん(TOMIYAMA MOMOKO)

コスメコンシェルジュ。

大手スキンケアメーカーのコールセンター業務を経て、新入社員・中途社員教育を担当。

その後、化粧品企画会社で営業企画職に従事。

現在は、美容/化粧品/医療関連企業のサポート業務を行う傍ら、講師として活躍中。

■開催日時:

2025年3月17日(月)20:00〜配信 ※21:00終了予定 約60分

■出演者:

一般社団法人日本化粧品検定協会 代表理事 小西さやかさん

ハーバー研究所 美容部 高原 美穂

MC 一般社団法人日本化粧品検定協会 コスメコンシェルジュ 冨山桃子さん

■プログラム:

第一部 『スキンケア迷子卒業!コスメコンシェルジュ 小西先生が肌悩みに神アドバイス』

30〜40代の代表的な肌悩みを質問形式で、小西先生がズバッと回答していきます。

第二部 『HABAショッピングニュース』

ゆらぎ肌対策にオススメのとっておきのスクワランメソッドやライブ記念特典付き高品位「スクワラン」と美容液等がラインで試せるお得なセット(先着50名様)を紹介します。

■視聴方法:

(1)「ハーバー公式Instagram(@haba_jp)」

