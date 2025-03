ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)。全国の受験生を全力で応援するコーナー「応援部 宣言メイト! supported by カロリーメイト」(毎週金曜 22:07頃〜)では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)こと“こもり顧問”と、水曜〜金曜を担当するアンジー教頭こと“アンジー副顧問”、さらには月替わりの“特別コーチ”が、受験生を応全力で応援していきます。

3月の特別コーチは、日韓ミックスのシンガーソングライター「SG(エスジー)」さんが担当。3月7日(金)の放送では、受験生を指導してきた“受験の先輩”と直接電話をつなぎました。

(左から)アンジー教頭、SGさん、こもり校長

SGさんは日韓ミックスのシンガーソングライターとして活躍。J-POPとK-POPの垣根を超えて、日本語と韓国語を織り交ぜて歌う独自のスタイルが人気を博し、2023年11月にメジャーデビュー。令和の卒業ソングとしてロングヒット中の楽曲「僕らまた」で自身初のストリーミング総再生数1億回を突破。2024年11月にリリースした「僕らまた (吹奏楽 ver.)」は、「カロリーメイト」の受験生応援CM第11弾「それぞれの音色」で使用され話題を呼んでいます。――ここで、受験生を指導してきた生徒(リスナー)に電話を繋ぐ。こもり校長:塾講師をやっているんだよね。リスナー:はい。大学1年生から個別の塾講師をやっています。アンジー教頭:まずは、“宣言”を聞かせてください!リスナー:まだ結果が出ていない生徒に寄り添って、最後の最後まで受験生をサポートします!こもり校長:いつもの宣言とはまた角度の違う宣言です。自分が受験生だった時期もあるわけじゃない。そこから今度は受験生を支える側になってみて、この1年どうだった?リスナー:去年から個別指導の塾をしているんですけれども、受験生を持たせていただくのは今年が初めてです。私自身も「どういう声掛けをしたらいいのかな?」とか「緊張をどうほぐしてあげたらいいかな?」といったことにすごく悩みながらも、一緒に走っている最中です。こもり校長:どういったところでドキドキしたり、不安に思ったりする部分がある?リスナー:成績が落ちてきて心配だっていう声があると、私はどういうふうに接したらいいかなと悩んだりします。こもり校長:それでも戦い続けてる受験生がいるなかで、今どういう言葉をかけたいの?リスナー:大学の公立であったら、明日か明後日ぐらいには結果が出ると思います。共通テストが1つの大きな節目としてあって、そこで志望校を変える必要があったり、想定していなかった選択をする生徒がいたんですね。そういう生徒に対しては、私も同じ経験をしているので、「自分が思っていた選択肢でなくても、それ(当初の目標)が必ずしも正解だったとは限らないし、選んだものを大切にしてほしいな」と声かけしたいと思います。こもり校長:受験生に向けて一言もらってもいい?リスナー:大学受験が終わった今でも、私は次の夢に向けて頑張っています。実は私自身も、来週に来年の大学のコースが決まる試験があって、受験生です。なので、一緒に最後まで頑張りましょう!こもり校長:みんなで一緒に頑張っていこうな!SG先生:頑張れよ!



3月7日(金)放送分より(radiko.jpのタイムフリー) https://radiko.jp/share/?sid=FMT&t=20250307220000

聴取期限 3月15日(土)AM 4:59 まで

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

