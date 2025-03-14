ローソンのMACHI cafe＋で、エチオピア シダマのシングルオリジンコーヒー発売
ローソンは3月11日、エチオピア シダマ州産コーヒーのシングルオリジン「エチオピア シダマ」のホットコーヒーとカフェラテを、「MACHI cafe＋(マチカフェプラス)」で発売した。
シングルオリジン エチオピア シダマ
「エチオピア シダマ」は、しっかりした甘みとフルーティーな味わいが赤ワインを想わせる高品質なコーヒー。
「シングルオリジン エチオピア シダマ」(300円)は、エチオピア シダマ100%のシングルオリジンコーヒー。熱いうちはフレッシュな柑橘感、冷めてくるとチェリーの様なフルーティーさと味の変化を楽しめる。ホットのみの提供。
「シングルオリジン エチオピア シダマ ラテ」(350円)は、エチオピア シダマ100%で作るカフェラテ。ミルクを加えることで甘味が引き立ち、キャラメルやロイヤルミルクティーを連想させる味わいが楽しめる。
シングルオリジン エチオピア シダマ ラテ
1杯あたり10円をエチオピアの生産者が運営する孤児院「Ardent Children Center」に寄付し、Children Centerの図書室に置く本を寄贈する。
シングルオリジン エチオピア シダマ
「エチオピア シダマ」は、しっかりした甘みとフルーティーな味わいが赤ワインを想わせる高品質なコーヒー。
「シングルオリジン エチオピア シダマ」(300円)は、エチオピア シダマ100%のシングルオリジンコーヒー。熱いうちはフレッシュな柑橘感、冷めてくるとチェリーの様なフルーティーさと味の変化を楽しめる。ホットのみの提供。
シングルオリジン エチオピア シダマ ラテ
1杯あたり10円をエチオピアの生産者が運営する孤児院「Ardent Children Center」に寄付し、Children Centerの図書室に置く本を寄贈する。