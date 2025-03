◆「ノノガ」候補生SARA&STELLA&AIKO「ケンチャナダンス」披露

【モデルプレス=2025/03/14】ラッパー・シンガーのちゃんみながプロデューサーを務めたガールズグループオーディション「No No Girls」(通称:ノノガ)候補生だったSARA(サラ)が、3月13日にTikTokアカウントを更新。同じく候補生だったSTELLA(ステラ)とAIKO(アイコ)とともに、ダンスチャレンジする様子を公開し、反響を呼んでいる。2024年10月、世界各国7000通を超える応募が集まりスタートしたガールズグループオーディション「No No Girls」(ノノガ)。2025年1月11日に行われた最終審査を含め6回の審査が行われたが、SARA、AIKO、STELLAは3次審査では同じチームとして歌手・山口百恵の曲「プレイバックPart2」を披露し見事通過。3人とも4次審査まで進んだ。SARAが「ケンチャナ!!!!!?」(韓国語で『大丈夫』の意味)というコメントとともに公開した動画では、画像にエフェクトが施されているものの、それぞれ笑顔で楽しそうに現在TikTokで人気を集める「ケンチャナダンス」を踊る様子が映し出されており、動画の最後では3人が揃って仲良くポーズを決めている。

◆「ノノガ」からは7人組ガールズグループ・HANAが誕生

コメントには「3次審査メンバー懐かしい〜」「プレイバック組だ!」「ステラとアイコとサラの仲良しショット最高!」「ノノガメンバーが終わった後も集まってるの嬉しい」「ずっと応援してます」「3人とも本当に可愛い!」と反響が書き込まれている。「No No Girls」は、SKY-HIがCEOを務めるBMSGがちゃんみなをプロデューサーに迎えたオーディション番組。1月11日にKアリーナ横浜で行われた最終審査イベント「No No Girls THE FINAL」でCHIKA(チカ)、NAOKO(ナオコ)、JISOO(ジス)、YURI(ユリ)、MOMOKA(モモカ)、KOHARU(コハル)、MAHINA(マヒナ)が選ばれ、7人組ガールズグループ・HANA(ハナ)としてデビューが決定。4月2日にメジャーデビュー曲「ROSE」が配信開始される。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】