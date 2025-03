45周年の歴史を振り返るスペシャルムービ！ダイバーシティ東京「実物大ユニコーンガンダム立像期間限定演出」

創通、バンダイナムコフィルムワークスは、2025年3月14日(金)から、ダイバーシティ東京 プラザ2F フェスティバル広場に立つ実物大ユニコーンガンダム立像とダイバーシティ東京 プラザの壁面に投影された映像が連動する演出「WALL-G」にて、ガンダムシリーズ45周年の歴史を振り返るスペシャルムービーを展開します。

ダイバーシティ東京「実物大ユニコーンガンダム立像期間限定演出」

●上映開始日:2025年3月14日(金)

●場所 :ダイバーシティ東京 プラザ 2F フェスティバル広場

<演出スケジュール>

【昼演出】毎日 11:00/13:00/15:00/17:00

実物大ユニコーンガンダム立像 変身

【夜演出】毎日 19:00〜21:30

19:00 ガンダムシリーズ45周年スペシャルムービー(新)

19:30 『MidNight CHA CHA』

20:00 「機動戦士ガンダムUC SPECIAL MOVIE」 Ver.2.0

“Cage”SawanoHiroyuki[nZk]:Tielle

20:30 復刻映像「翔べ!ガンダム 2017」

21:00 機動戦士ガンダムUC ペルフェクティビリティ

21:30 「GUNDAM:BEYOND」

創通、バンダイナムコフィルムワークスは、2025年3月14日(金)から、ダイバーシティ東京 プラザ2F フェスティバル広場に立つ実物大ユニコーンガンダム立像とダイバーシティ東京 プラザの壁面に投影された映像が連動する演出「WALL-G」にて、ガンダムシリーズ45周年の歴史を振り返るスペシャルムービーを展開。

ぜひ、ダイバーシティ東京で、ガンダムシリーズ45年の歩みを思う存分、体感してください。

映像内容:2024年4月から10月にかけて順次公開されてきた、ガンダムシリーズ45周年記念イラストで描かれた作品を中心に、シリーズの歴史を振り返る特別映像となっています。

45周年記念イラストは、ガンダムシリーズの名シーンを再構築し新たに描き起こしたイラストとして、『機動戦士ガンダム』、『機動戦士ガンダムSEED』、『機動戦士ガンダムUC』、『機動戦士ガンダム 水星の魔女』の4作品のイラストが描かれています。

そして、イラストには共通コンセプトとして月が描かれ、シリーズのはじまりから現在までの時の流れを月の満ち欠けで表現しており、本映像にも記念イラストのコンセプトが踏襲されています。

45周年を迎えたガンダムシリーズのこれまでの歩みを実物大ユニコーンガンダム立像の迫力の演出とともに楽しめます。

■『機動戦士ガンダムUC[ユニコーン]』とは

『機動戦士ガンダムUC[ユニコーン]』は、『機動戦士ガンダム』から続く“宇宙世紀”を舞台とした物語の新章として、作家・福井晴敏氏による同名小説を2010年から株式会社サンライズ(現 株式会社バンダイナムコフィルムワークス)が映像化したアニメーション作品。

『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』の3年後を舞台に、主人公バナージ・リンクスが純白のモビルスーツ、「ユニコーンガンダム」と出会い、地球連邦軍とネオ・ジオン残党軍「袖付き」との戦乱の中を生き抜く姿を描きます。

重厚なストーリーと魅力的なキャラクター、カトキハジメ氏によるメカニックデザインは広くガンダムファンに受け入れられ、小説累計300万部、Blu-ray&DVD累計190万枚、総有料配信数100万回を超える大ヒット作品となりました。

