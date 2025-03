流山おおたかの森S・Cにオープン！JR東海リテイリング・プラス「NEIGHBORS BREAD」

JR東海リテイリング・プラスは、standard bakersと締結したフランチャイズ契約に基づき、東神開発が運営する流山おおたかの森S・C本館1Fに「NEIGHBORS BREAD」をオープンします。

《店舗概要》

●住所 :千葉県流山市おおたかの森南一丁目5番地の1

●オープン日:2025年5月1日(木)

●営業時間 :10:00〜21:00(LO 20:30)

●設備 :完全禁煙

●席数 :18席

●サービス :店内飲食、テイクアウト

●休業日 :流山おおたかの森S・Cの休業日に準ずる

《商品紹介(一部)》

●北海道クロワッサン

厳選した北海道産小麦とバターを使用し、丁寧に織り込みました。

風味とコクが感じられます。

●御養卵のブリオッシュナンテール

栃木県産「御養卵」の濃厚なコクと北海道産バターの風味が感じられます。

素材の風味と口どけの良さを楽しめます。

《NEIGHBORS BREADとは》

自家製天然酵母、北海道産の小麦粉、発酵バターを中心に使用し、職人の丁寧な手作業により創られたこだわりの詰まったクラフトベーカリー「THE STANDARD BAKERS」のセカンドブランドです。

「NEIGHBORS BREAD」ブランドの千葉県への出店は、今回が初めてとなります。

※営業時間は「流山おおたかの森S・C」の営業時間によって変更する場合があります。

※画像はイメージです。

※内容・価格・数量等は変更する場合があります。

また、急遽販売を終了する場合があります。

