●Google One AIプレミアムプランの3カ月無料利用権が付属

ASUS JAPANは3月13日に、仕事や学びに適したChromebook端末「ASUS Chromebook CX14」(CX1405CKA)の販売を開始した。価格は、メモリ8GBモデルが4万9800円、メモリ4GBモデルが2万9800円。「ASUS Chromebook CX14」は、和紙からインスピレーションを得た質感を本体表面に採用するとともに、再生プラスチックを30%使用し環境に配慮している。また、狭額ベゼルデザインによって画面占有率は86%を実現し、快適な作業スペースを提供する。

さらに、Google Playストアにて公開されている、さまざまな用途に対応する豊富なアプリの数々を利用可能で、本体はMIL規格(MIL-STD-810H)に準拠したテストと、ASUS独自の品質テストをクリアする高い堅牢性を備えている。あわせて、「Gemini Advanced」や2TBのクラウドストレージ、Geminiとの連携が可能な「Gemini in Gmail」や「Gemini in Google ドキュメント」などが使える「Google One AI プレミアム」の3カ月利用権、「YouTube Premium」の3カ月利用権が付属する。そのほか、通常の故障だけでなく落下による故障や水没による故障、災害による故障、コンピュータウイルスによる故障まで、あらゆる故障に対応する「ASUSのあんしん保証」サービスに対応している。CPUにインテルCeleron N4500、14.0インチワイド・ノングレア液晶ディスプレイ(解像度1920×1080)、64GBのeMMCを搭載し、インターフェースはUSB 3.2 Type-C(Gen1、映像出力/PD対応)×1基、USB 3.2 Type-A(Gen1)×1基、HDMI出力×1基、92万画素のウェブカメラなどを備える。対応無線通信は、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠の無線LANと、Bluetooth 5.3。OSはChrome OS。サイズは幅324.5×高さ17.0〜19.9×奥行き214.4mmで、重さは約1.39kg。