【オオカミルームライト】 3月下旬発売予定 価格:4,950円

3月下旬発売予定の「マインクラフト」グッズ、「オオカミルームライト」を撮り下ろしで紹介する。

「オオカミルームライト」は、4月25日公開の映画「マインクラフト」に合わせて販売される「マインクラフト」グッズのひとつ。「マイクラ」らしいボクセル風でありながら、やや丸みも感じるデザインで、かなりかわいい。手にとって眺めてみると、どの角度からも隙なくかわいいことがわかる。

オオカミルームライト

本製品はルームライトなので、光らせることが可能だ。今回は実際に光らせることはできなかったが、骨と首輪部分がライトになっており、特に首輪部分は色を変えることができる。そのかわいさに「マイクラ」ファンでなくとも、思わず癒やされてしまうだろう。

なお販売元のインフォレンズは他にも「マインクラフト」グッズとして、他IPで販売していたピンボールゲーム、エアホッケー、クレーンゲームなどの「マインクラフト」バージョンを展開予定。今回はそのパッケージが参考出展されていた。「オオカミルームライト」と合わせて、こちらにも注目だ。

光らせた「オオカミルームライト」のイメージ

「マインクラフト」のピンボールやエアホッケーなどを展開予定という

(C) 2024 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo, the Mojang Studios logo and the Creeper logo are trademarks of the Microsoft group of companies.