Ä«¥É¥é¡Ö¤«¤ê¤ó¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¤«¤é31Ç¯¡¡50ºÐ½÷Í¥¤ÎÀ¶Á¿¤ÊàÂ´¶È¼°á¥³¡¼¥Ç¤Ë¡ÖåºÎï¤Ê¥Þ¥Þ¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤ÆÁÇÅ¨¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
¢¡¼ã¡¹¤·¤¤º°¥Ö¥ì¡¢¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤òÈäÏª¢¡
¡¡½÷Í¥¤ÎºÙÀîÄ¾Èþ(50)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼¡½÷¤Î¹â¹»Â´¶È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¥ª¥±¡¼¥¸¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºòÆü¤Ï¼¡½÷¤Î¹â¹»¤ÎÂ´¶È¼°¤Ç¤·¤¿¡£ÍÄÃÕ±à¤«¤é¹â¹»¤Þ¤Ç15Ç¯´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³Ø¹»¤Ë¤Ï¿Æ»Ò¤Ç¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤Äø¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÂ´¶È¤Ï¤ä¤Ï¤ê¾¯¤·¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢º°¤Î¥Ö¥ì¥¶¡¼¤Ëº°¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡¢Çò¤¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤ÎÀ¶Á¿¤Ç¼ã¡¹¤·¤¤»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡¡¡ÖÂ´¶È¼°¤ÇÌ¼¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤äº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¡¢´ê¤¤¤Ê¤É¤ò³§ÍÍ¤Ë¤ªÏÃ¤·¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÓÃæ¡¢ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ½ê¡¹¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤ÏºÇ¸å¤ÎÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÂ´¶È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾Èþ¤µ¤ó¤â¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖåºÎï¤Ê¥Þ¥Þ¡×¡Ö¥ª¥±¡¼¥¸¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢Ä¾Èþ¤µ¤ó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö»Ò¤ò»ý¤ÄÊì¤È¤·¤Æ¤¸¡¼¤ó¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Þ¤¿¡¢²Ä°¦¤¤¤ªÊÛÅö¤¬¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥¨¡¼¥ë¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ºÙÀî¤Ï1988Ç¯¤Î¡ÖÂè2²óÁ´ÆüËÜ¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£93Ç¯ÅÙ¸å´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤«¤ê¤ó¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤Æ°ìÌöÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¡£É×¤ÏÇÐÍ¥¤Î³ë»³¿®¸ã¡£2¿Í¤ÎÌ¼¤¬¤¤¤ë¡£