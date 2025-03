フィギュアスケーター育成SMG「ICE on the EDGE」　主人公の成長を描くトレーラー映像が公開

Steamにて2026年の発売が予定されているフィギュアスケーター育成シミュレーションゲーム「ICE on the EDGE(アイス オン ザ エッジ)」、待望のトレーラー映像が3月12日公開されました。

■ プレーヤーは「コーチ」

「ICE on the EDGE」のSteamページが公開されたのは2024年9月。これまでにありそうでなかった本格的なフィギュアスケーター育成シミュレーションゲームとして注目を集めていました。

主人公はフィギュアスケーターのコーチとなって選手を育成し、世界最高峰の大会「オン・ザ・エッジ」での優勝を勝ち取ることが目的。ライバルたちとの熱い戦いや、選手の成長ストーリーが、プレーヤーの指導と選択によって物語が分岐する、マルチストーリー&マルチエンディングで描かれます。

大会で披露する楽曲・衣装・技はコーチであるプレーヤーが選択。選手の能力を活かし、安定感のある構成を組むのか、それともリスクを覚悟で高難度の技に挑み、一発逆転を狙うのか。育成シミュレーションとしての戦略性も兼ね備えているとのこと。

今回公開となったトレーラー映像では、きつい練習の日々を経て、本番の日を迎えた主人公・加瀬茉莉が、氷上で美しく舞うようすが描かれており、先述した本作の楽しさがギュッと詰まった内容となっています。

■ 振付はプロフィギュアスケーターの鈴木明子

また、本作に収録されている振付は、全日本女王のオリンピアンであるプロフィギュアスケーター、鈴木明子さんが担当しているとのこと。ゲームファンだけでなく、フィギュアスケートファンも唸らせる作品になりそうです。

「ICE on the EDGE」は、2026年内の発売を予定していますが、詳細な時期や価格等は未定。Steamページではウィッシュリストへの登録が可能となっています。

📢『ICE on the EDGE』トレーラー公開!

🎮フィギュアスケーター育成シミュレーションゲームが登場!

⛸あなたの指導で選手を育てて頂点を目指そう✨

✅今すぐSteamでウィッシュリストに登録! — ICE on the EDGE(アイス オン ザ エッジ) (@ice_on_the_edge) March 12, 2025

