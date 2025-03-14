Little Glee Monster、シカゴ・カブスvsロサンゼルス・ドジャース第2戦の国歌斉唱ゲストに決定
■リトグリは、第2戦が行われる3月19日にニューアルバム『Ambitious』をリリース！
Little Glee Monsterが、3月19日に東京ドームで開催される、シカゴ・カブスとロサンゼルス・ドジャースの『MLB Tokyo Series presented by Guggenheim』第2戦のセレモニーにて、国歌斉唱を務めることが決定した。
なお、Little Glee Monsterは、同日の3月19日にニューアルバム『Ambitious』をリリース。4月から全20公演の全国ホールツアー『Little Glee Monster Live Tour 2025 “Ambitious”』を開催する。
リトグリの動向に、今後も注目だ。
リリース情報
2025.02.11 ON SALE
DIGITAL SINGLE「For Decades」
2025.03.19 ON SALE
ALBUM『Ambitious』
Little Glee Monster OFFICIAL SITE
https://www.littlegleemonster.com/