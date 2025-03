大規模言語モデル(LLM)のきっかけとなったTransformer論文の著者の1人であるエイダン・ゴメス氏らのAI企業・Cohereが、2025年3月13日に新しいモデルの「Command A」を発表しました。Command Aは、GPT-4oやDeepSeek-V3と同等以上のパフォーマンスを発揮するにもかかわらず、わずか2つのGPUしか必要としない効率性の高さが特徴とされています。

It also provides strong performance across a range of standard benchmarks on instruction following, SQL, agentic, and tool tasks. pic.twitter.com/MWa51BKjUM— cohere (@cohere) March 13, 2025

Command A is scalable, efficient, and fast. With a serving footprint of just two GPUs, it requires far less compute than other models-making it great for private deployments. pic.twitter.com/8OsmDF4rR8— cohere (@cohere) March 13, 2025

Introducing Command A: Max performance, minimal computehttps://cohere.com/blog/command-aCohere releases a low-cost AI model that requires only two GPUs - SiliconANGLEhttps://siliconangle.com/2025/03/13/cohere-releases-low-cost-ai-model-requires-two-gpus/Cohere targets global enterprises with new highly multilingual Command A model requiring only 2 GPUs | VentureBeathttps://venturebeat.com/ai/cohere-targets-global-enterprises-with-new-highly-multilingual-command-a-model-requiring-only-2-gpus/Cohereは「本日、私たちは、高速で安全かつ高品質のAIを必要とする要求の厳しい企業向けに最適化された、最先端の新しい生成モデルであるCommand Aをご紹介します。Command Aは、GPT-4oやDeepSeek-V3などの主要な独自モデルやオープンウェイトモデルと比較して、最小限のハードウェアコストで最大限のパフォーマンスを実現します。プライベート展開の場合、Command Aはビジネスクリティカルなエージェントタスクや多言語タスクに優れており、通常32個ものGPUを必要とする他のモデルと比較して、わずか2個のGPUで展開できます」と発表しました。Command A(下図の赤色)は学術ベンチマーク、エージェントベンチマーク、コーディングベンチマークでDeepSeek-V3(緑色)やGPT-4o(水色)と遜色のないスコアを示しています。Cohereによると、Command Aは最大156トークン毎秒の速度でトークンを処理でき、これはGPT-4oの1.75倍、DeepSeek-V3の2.4倍の速度だとのこと。それにもかかわらず、Command AはA100またはH100が2つあれば動作します。Command Aは特にビジネスでの使用を念頭に置いて開発されており、業界平均の2倍のサイズである25万6000(256k)トークンのコンテキストウィンドウを備えています。これは、1度に多数のドキュメントや最大600ページの書籍を取り込めることを意味しています。また、日本語を含め世界で最も話されている23の言語で正確な応答を生成できる点でも際立っています。Cohereの開発者向けドキュメントによると、Command Aは英語・フランス語・スペイン語・イタリア語・ドイツ語・ポルトガル語・日本語・韓国語・中国語・アラビア語・ロシア語・ポーランド語・トルコ語・ベトナム語・オランダ語・チェコ語・インドネシア語・ウクライナ語・ルーマニア語・ギリシャ語・ヒンディー語・ヘブライ語・ペルシャ語で優れたパフォーマンスを発揮できるようトレーニングされているとのことです。Cohereの共同設立者で、エイダン・ゴメス氏と同じくGoogle Brainの元研究者であるニック・フロスト氏は「私たちはこのモデルを、人々の仕事のスキルを向上させるためだけにトレーニングしました。ですから、ちょうど心のメカに乗り込むような使い心地になるはずです」と話しました。GPT-4o超えの性能でGPU2個で動作するCohere「Command A」の紹介動画 - YouTube以下から実際にCommand Aとチャットすることができます。Cohere Command Modelshttps://cohereforai-c4ai-command.hf.space/models/command-a-03-2025Hugging Faceでの公開ページは以下のとおり。CohereForAI/c4ai-command-a-03-2025 · Hugging Facehttps://huggingface.co/CohereForAI/c4ai-command-a-03-2025