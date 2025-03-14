W杯予選に臨むポーランド代表が発表！ レヴァンドフスキやザレフスキら主軸が選出【2026年W杯欧州予選】
ポーランドサッカー協会(PZPN)は13日、2026年北中米ワールドカップ(W杯)欧州予選に臨むポーランド代表メンバー25名を発表した。
3月からUEFAネーションズリーグ(UNL)を戦わないチームは欧州予選がスタート。グループGに入っているポーランドは、フィンランド代表、リトアニア代表、マルタ代表と同居。また、UNLの準々決勝を戦うスペイン代表とオランダ代表の敗者が同グループとなる。
ミハウ・プロビエシュ監督が率いるチームは、エースのFWロベルト・レヴァンドフスキ(バルセロナ)やMFニコラ・ザレフスキ(インテル)、DFヤクブ・キヴィオル(アーセナル)、DFヤン・ベドナレク(サウサンプトン)など主軸を順当に選出した。
また、DFマティ・キャッシュ(アストン・ビラ)が1年ぶりの代表復帰。負傷しているMFピオトル・ジエリンスキ(インテル)は招集外となった。
ポーランドは21日にホームでリトアニアと、24日にホームでマルタと対戦する。
今回発表されたポーランド代表候補メンバーは以下の通り。
GK
ウカシュ・スコルプスキ(ボローニャ/イタリア)
マルシン・ブルカ(ニース/フランス)
バルトロミエ・ドラゴウスキ(パナシナイコス/ギリシャ)
バルトシュ・ムロゼク(レフ・ポズナン)
DF
マテウシュ・ヴィエテスカ(PAOKテッサロニキ/ギリシャ)
カミル・ピョンツコフスキ(カスムパシャ/トルコ)
パヴェウ・ダビドビチ(エラス・ヴェローナ/イタリア)
セバスティアン・ウォルキエビチ(トリノ/イタリア)
バルトシュ・ベレシンスキ(サンプドリア/イタリア)
マティ・キャッシュ(アストン・ビラ/イングランド)
ヤン・ベドナレク(サウサンプトン/イングランド)
ヤクブ・キヴィオル(アーセナル/イングランド)
MF
マテウシュ・ボグシュ(クルス・アスル/メキシコ)
バルトシュ・スリシュ(アトランタ・ユナイテッド/アメリカ)
ヤクブ・ピオトロウスキ(ルドゴレツ/ブルガリア)
セバスティアン・シマンスキ(フェネルバフチェ/トルコ)
プジェミスワフ・フランコフスキ(RCランス/フランス)
ヤクブ・モデル(ブライトン&ホーヴ・アルビオン/イングランド)
ヤクブ・カミンスキ(ヴォルフスブルク/ドイツ)
カツペル・ウルバンスキ(モンツァ/イタリア)
ニコラ・ザレフスキ(インテル/イタリア)
FW
ロベルト・レヴァンドフスキ(バルセロナ/スペイン)
クシシュトフ・ピョンテク(イスタンブール・バシャクシェヒル/トルコ)
アダム・ブクサ(ミッティラン/デンマーク)
カロル・シフィデルスキ(パナシナイコス/ギリシャ)
3月からUEFAネーションズリーグ(UNL)を戦わないチームは欧州予選がスタート。グループGに入っているポーランドは、フィンランド代表、リトアニア代表、マルタ代表と同居。また、UNLの準々決勝を戦うスペイン代表とオランダ代表の敗者が同グループとなる。
また、DFマティ・キャッシュ(アストン・ビラ)が1年ぶりの代表復帰。負傷しているMFピオトル・ジエリンスキ(インテル)は招集外となった。
ポーランドは21日にホームでリトアニアと、24日にホームでマルタと対戦する。
今回発表されたポーランド代表候補メンバーは以下の通り。
◆ポーランド代表メンバー25名
GK
ウカシュ・スコルプスキ(ボローニャ/イタリア)
マルシン・ブルカ(ニース/フランス)
バルトロミエ・ドラゴウスキ(パナシナイコス/ギリシャ)
バルトシュ・ムロゼク(レフ・ポズナン)
DF
マテウシュ・ヴィエテスカ(PAOKテッサロニキ/ギリシャ)
カミル・ピョンツコフスキ(カスムパシャ/トルコ)
パヴェウ・ダビドビチ(エラス・ヴェローナ/イタリア)
セバスティアン・ウォルキエビチ(トリノ/イタリア)
バルトシュ・ベレシンスキ(サンプドリア/イタリア)
マティ・キャッシュ(アストン・ビラ/イングランド)
ヤン・ベドナレク(サウサンプトン/イングランド)
ヤクブ・キヴィオル(アーセナル/イングランド)
MF
マテウシュ・ボグシュ(クルス・アスル/メキシコ)
バルトシュ・スリシュ(アトランタ・ユナイテッド/アメリカ)
ヤクブ・ピオトロウスキ(ルドゴレツ/ブルガリア)
セバスティアン・シマンスキ(フェネルバフチェ/トルコ)
プジェミスワフ・フランコフスキ(RCランス/フランス)
ヤクブ・モデル(ブライトン&ホーヴ・アルビオン/イングランド)
ヤクブ・カミンスキ(ヴォルフスブルク/ドイツ)
カツペル・ウルバンスキ(モンツァ/イタリア)
ニコラ・ザレフスキ(インテル/イタリア)
FW
ロベルト・レヴァンドフスキ(バルセロナ/スペイン)
クシシュトフ・ピョンテク(イスタンブール・バシャクシェヒル/トルコ)
アダム・ブクサ(ミッティラン/デンマーク)
カロル・シフィデルスキ(パナシナイコス/ギリシャ)