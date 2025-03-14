W杯予選に臨むポーランド代表が発表！ レヴァンドフスキやザレフスキら主軸が選出【2026年W杯欧州予選】

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ポーランドサッカー協会(PZPN)は13日、2026年北中米ワールドカップ(W杯)欧州予選に臨むポーランド代表メンバー25名を発表した。

3月からUEFAネーションズリーグ(UNL)を戦わないチームは欧州予選がスタート。グループGに入っているポーランドは、フィンランド代表、リトアニア代表、マルタ代表と同居。また、UNLの準々決勝を戦うスペイン代表とオランダ代表の敗者が同グループとなる。

ミハウ・プロビエシュ監督が率いるチームは、エースのFWロベルト・レヴァンドフスキ(バルセロナ)やMFニコラ・ザレフスキ(インテル)、DFヤクブ・キヴィオル(アーセナル)、DFヤン・ベドナレク(サウサンプトン)など主軸を順当に選出した。

また、DFマティ・キャッシュ(アストン・ビラ)が1年ぶりの代表復帰。負傷しているMFピオトル・ジエリンスキ(インテル)は招集外となった。

ポーランドは21日にホームでリトアニアと、24日にホームでマルタと対戦する。

今回発表されたポーランド代表候補メンバーは以下の通り。

◆ポーランド代表メンバー25名



GK

ウカシュ・スコルプスキ(ボローニャ/イタリア)

マルシン・ブルカ(ニース/フランス)

バルトロミエ・ドラゴウスキ(パナシナイコス/ギリシャ)

バルトシュ・ムロゼク(レフ・ポズナン)

DF

マテウシュ・ヴィエテスカ(PAOKテッサロニキ/ギリシャ)

カミル・ピョンツコフスキ(カスムパシャ/トルコ)

パヴェウ・ダビドビチ(エラス・ヴェローナ/イタリア)

セバスティアン・ウォルキエビチ(トリノ/イタリア)

バルトシュ・ベレシンスキ(サンプドリア/イタリア)

マティ・キャッシュ(アストン・ビラ/イングランド)

ヤン・ベドナレク(サウサンプトン/イングランド)

ヤクブ・キヴィオル(アーセナル/イングランド)

MF

マテウシュ・ボグシュ(クルス・アスル/メキシコ)

バルトシュ・スリシュ(アトランタ・ユナイテッド/アメリカ)

ヤクブ・ピオトロウスキ(ルドゴレツ/ブルガリア)

セバスティアン・シマンスキ(フェネルバフチェ/トルコ)

プジェミスワフ・フランコフスキ(RCランス/フランス)

ヤクブ・モデル(ブライトン&ホーヴ・アルビオン/イングランド)

ヤクブ・カミンスキ(ヴォルフスブルク/ドイツ)

カツペル・ウルバンスキ(モンツァ/イタリア)

ニコラ・ザレフスキ(インテル/イタリア)

FW

ロベルト・レヴァンドフスキ(バルセロナ/スペイン)

クシシュトフ・ピョンテク(イスタンブール・バシャクシェヒル/トルコ)

アダム・ブクサ(ミッティラン/デンマーク)

カロル・シフィデルスキ(パナシナイコス/ギリシャ)