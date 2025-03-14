ÂçÃ«¡¢³«ËëÀï¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¡×¡¡¡ÖºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¾¡Íø¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬14Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢18Æü¤«¤éÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥«¥Ö¥¹¤ÈÀï¤¦³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¸þ¤±¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤¤¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³ËÜÎÝÂÇ²¦¤ÎÂçÃ«¤Ï»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡ÖºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¾¡¤Ä¤³¤È¡£¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤Ä¤â¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿É½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ²ñ¸«¤·¤¿¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀ¤Ï¡¢»³ËÜÍ³¿¤ÈÅê¤²¹ç¤¦³«ËëÀï¤Ë¸þ¤±¡Ö¿´¤ÈÂÎÎ¾Êý¤È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÁê¼ê¤Ï¡ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢µ¤¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¡×¤È°ÕÍßÅª¡£ÆüËÜÀª¤¬³«ËëÅê¼ê¤È¤·¤ÆÅê¤²¹ç¤¦¤Î¤Ï»Ë¾å½é¤á¤Æ¤Ç¡¢»³ËÜ¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤¤Åêµå¤ò¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤»î¹ç¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡19Æü¤ÎÂè2Àï¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¿·²ÃÆþ¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç·Þ¤¨¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£