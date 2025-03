平井 大が連続EPリリース企画“LUCKY BAG”の第9弾『美しき日々』を本日3月14日に配信リリースされた。第9弾EPには新曲「美しき日々」と、一緒に聴いてほしい旧譜の全6曲が収録。「旅立ちの季節に聴きたい楽曲」をテーマにセレクトされており、青春の思い出と旅立ちの始まりを歌った2022年リリースの「3月の帰り道」を始め、2018年リリースのアルバム『WAVE on WAVES』に収録され、葉加瀬太郎とコラボレーションした楽曲「はじまりの歌 with 葉加瀬太郎」、2020年に配信リリースした「ここにあるもの」のHome Rec Demoなどが収録される。

『美しき日々』



配信リンク:https://DaiHirai.lnk.to/utsukushikihibi・収録内容選曲テーマ:旅立ちの季節に聴きたい楽曲。M1. 美しき日々M2. 3月の帰り道M3. はじまりの歌 with 葉加瀬太郎M4. To Say GoodbyeM5. ここにあるもの (Home Rec Demo)M6. 小さな丘の木の下で