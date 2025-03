DREAMS COME TRUEの中村正人(66)が14日までにブログを更新。約2年半ぶりとなる新シングル「ここからだ!」の売れ行きを受け、懸命なアピールを繰り広げた。

中村は、12日に発売された同シングルについて「オリコンシングルデイリーランキング、なんとリリース日に8位から12位に転落(涙目)」と報告。ファンや自身のX(旧ツイッター)フォロワーらについて「きっと、いや、たぶん、何か不足の事態が起こって、CD発売したことに気づかれておられぬのでしょう。あるいは、あまりの忙しさに忘れておられるのでしょう」と推察した。

続けて「ランクインまで残された時間は今週日曜日いっぱいの3日間。夢の1.5万枚まであと1.1万枚」と状況を説明。「CDかってくーだーさーい(涙目)」と呼びかけた。

同シングルは35周年イヤーを締めくくる表題曲に加え、映画「カミノフデ〜怪獣たちのいる島〜」の主題歌として書き下ろされた「Kaiju」、「THIS IS IT! YOU’RE THE ONE! I KNEW IT! うれしい!たのしい!大好き!〜ODYSSEY Version〜」、「何度でも−True Wellness Project Version for Comado−」という、ドリカム35周年を鮮やかに彩った全4曲が収録されている。