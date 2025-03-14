Î°µå¤òÂàÃÄ¤·¤¿DF¸°»³·Ä»Ê¤¬´ØÀ¾1Éô¤ÎFC BASARA HYOGO¤Ø´°Á´°ÜÀÒ
FCÎ°µå¤Ï14Æü¡¢2024¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿DF¸°»³·Ä»Ê(25)¤¬¡¢´ØÀ¾¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°1Éô¤ÎFC BASARA HYOGO¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¸°»³¤ÏFCÅìµþU-15¿¼Àî½Ð¿È¤Ç¡¢ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¹»¤ò·Ð¤ÆÅìÍÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¡£¤½¤Î¸å¤Ï´ØÀ¾¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°1Éô(¸½ºß¤Ï2Éô)¤Î¤ª¤³¤·¤ä¤¹µþÅÔAC¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
2023Ç¯¤ËÎ°µå¤Ë²Ã¤ï¤êJ¥ê¡¼¥°½éÄ©Àï¡£1Ç¯ÌÜ¤ÏJ3¤Ç9»î¹ç¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î2024Ç¯¤Ï8»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤â·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¸°»³¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢BASARA HYOGO¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¸°»³ ·Ä»Ê¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î°Ù¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢´üÂÔ°Ê¾å¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¸°»³¤ÏFCÅìµþU-15¿¼Àî½Ð¿È¤Ç¡¢ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¹»¤ò·Ð¤ÆÅìÍÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¡£¤½¤Î¸å¤Ï´ØÀ¾¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°1Éô(¸½ºß¤Ï2Éô)¤Î¤ª¤³¤·¤ä¤¹µþÅÔAC¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
2023Ç¯¤ËÎ°µå¤Ë²Ã¤ï¤êJ¥ê¡¼¥°½éÄ©Àï¡£1Ç¯ÌÜ¤ÏJ3¤Ç9»î¹ç¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î2024Ç¯¤Ï8»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤â·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¸°»³¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢BASARA HYOGO¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¸°»³ ·Ä»Ê¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î°Ù¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢´üÂÔ°Ê¾å¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×