·ëº§¤«¤é3¥õ·î...31ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥àÌ¾ÌçáÊì¹»Ë¬Ìä¤¬ÏÃÂê¡ÖºÍ¿§·óÈ÷¤È¤Ïµ®½÷¤Î¤³¤È¡×¡Ö¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÀ¨¤¤¤è¤Ê¤¡¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÀîÅç³¤²Ù(31)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Êì¹»¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀîÅç¤Ï¡Ö¾¯¤·Á°¤ËÊì¹»¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö²û¤«¤·¤¤¤·¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¹»¼Ë¢«¤½¤ó¤Ê¤¹¤°¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¡£¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢ÌÀ¼£Âç³Ø¡¦½Ù²ÏÂæ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤Æ»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÂç³ØÀ¸¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¡¡²Ä°¦¤¤¤Í¡×¡Ö¤·¤ì¤Ã¤ÈÄÌ³Ø¤·¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯ÍÏ¤±¹þ¤ß¤½¤¦w¡×¡ÖÊì¹»³®Àû¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¤Î»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Ø¶È¤âÍ¥½¨¤È¤«¡¡¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÀ¨¤¤¤è¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀîÅç¤Ï¡¢2016Ç¯¤ËÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉô¤òÂ´¶È¡£24Ç¯12·î23Æü¤Ë¶¥±Ë¤ÎÃæÂ¼¹î¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£