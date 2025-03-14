2»ù¤ÎÊì¤ÇàËÉºÒ»Îá38ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È·ó¼Â¶È²È¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ÖÇ¯Îð¤È¤¤¤¦¸À¤¤Ìõ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤µ¤¬¹¹¿·¡×
¢¡¼Ó±É»Ò¤Î¶á±Æ¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¢¡
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼Ó±É»Ò(38)¡áµÜºê»Ô½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ó±É»Ò¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Î»ä¤¿¤Á¡×¤È¤·¡¢¥¢¥Ã¥×¤Çà¤Ä¤ë¤Ä¤ë¤Î¤à¤ÍñÈ©á¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬±Ç¤¨¤ë¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤Î¼Ì¿¿¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÂÎ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢»Ñ¤Ê¤É¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ô¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤µ¤¬¹¹¿·¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢Èþ¿Í¤¹¤®¤ä¤·¤Ê¤¤¤«¤¤¡©¡×¡Ö¿§¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ÇÀ¸¤¤ëÅÁÀâ¤¹¤®¡£Ë»¤·¤¤¤«¤éåºÎï¤Ç¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¤â¤¦åºÎï¤Ç¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸À¤¤Ìõ¤¬¤É¤ó¤É¤ó½ÐÍè¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¤â¤¦¤â¤¦¡ª¤ª´é¤¬¤É¥¿¥¤¥×²á¤®¤Æ¡×¡Ö¤º¤Ã¤È²Ä°¦¤¯¤ÆåºÎï¤Ç¡¢¤ª¤Ç¤³¤Á¤å¤ë¤Á¤å¤ë¡×¤È¾Þ»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ó±É»Ò¤Ï2»ù¤ÎÊì¤Ç2019Ç¯¤ËÈïºÒÃÏ»Ù±ç¤òÌÜ»Ø¤¹´°Á´Èó±ÄÍø¤Î¼ÒÃÄË¡¿Í¡ÖThink The DAY¡×¤òÀßÎ©¡£¼«¿È¤âËÉºÒ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£