「ゲーメタル」も参戦！TATSUJIN「GAME MUSIC FES.」

TATSUJIN「GAME MUSIC FES.」

TATSUJINは、2025年6月22日(日)、横浜アリーナ1Fライブハウス「新横浜NEW SIDE BEACH!!」にて、著名ゲームミュージックコンポーザーが出演するライブイベントTATSUJIN Presents「GAME MUSIC FES.」を開催。

■TATSUJIN Presents「GAME MUSIC FES.」とは

80年代〜90年代にかけて国産ゲームが築いた文化を再興し継承する目的で発足されたゲームミュージック・ライブイベントです。

同社がライセンスを保持し「東亜節」としてファンに親しまれる「東亜プラン」の楽曲にとどまらず、メーカーの垣根を越えたゲーム作品の楽曲コンポーザーやカバーバンドが共演する夢のステージです。

2025年3月15日(土)東京都で開催予定の「東亜節」の祭典、「TATSUJIN祭」に多くのご反響をいただけたことにより、世界のゲームと音楽ファンに向けたゲームミュージックイベントの拡大と継続を決定させていただき、「GAME MUSIC FES.」の開催を決定しました。

「GAME MUSIC FES.」は6月を皮切りに継続的な開催を目指しています。

■スペシャルゲスト発表第1弾!「IPPO」、新バンド「ゲーメタル」参戦決定!

2025年6月22日(日)開催「GAME MUSIC FES.」出演スペシャルゲストとして、セガ「ファンタシースター」シリーズ初期作品の楽曲コンポーザーとして知られる「IPPO」、そして世界的認知度を持つゲーセンミカド店長、イケダミノロックの新バンド「GAMETAL(ゲーメタル)」の参戦が決定!スペシャルゲスト追加発表や演目は公式Xなどで発表予定です。

IPPO

イケダミノロック

名称 : TATSUJIN Presents「GAME MUSIC FES.」

日時 : 2025年6月22日(日)

場所 : 横浜アリーナ1F 新横浜NEW SIDE BEACH!!

スペシャルゲスト出演者: IPPOほか 追加発表にご期待ください。

出演者 : U-Brand、佐藤豪バンド、

ヨナオケイシ&ARTEMIS CITY BAND、GAMETAL

公演時間 : 14時30分開場予定 15時開演予定(20時30分終了予定)

所在地 : 横浜市港北区新横浜3-10 横浜アリーナ1F

GAME MUSIC FES.公式X : https://x.com/gamemusic_fes

チケット : 3月15日(土)20時より販売開始

https://t.livepocket.jp/e/gamemusic_fes

詳細は公式Xを確認してください。

有料配信 : 詳細後日発表予定

■3月15日(土)“東亜節”の祭典「TATSUJIN祭」いよいよ開催!

「GAME MUSIC FES.」開催のきっかけとなった史上初となる「東亜プラン」楽曲のみで構成されるライブイベント!チケットも残り僅かとなっています。

TATSUJIN祭

佐藤豪バンド主催「TATSUJIN祭」

出演者: 佐藤豪バンド/U-Brand/ヨナオケイシ&ARTEMIS CITY BAND/イケダミノロック

日時 : 2025年3月15日(土) 開場17時00分

(C)TATSUJIN Co., Ltd.

