Éü³è¤¹¤ë²°¾åÍ·±àÃÏ
²°¾åÍ·±àÃÏ¤¬Éü³è¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£3·î2Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¾¾ºä²°Ì¾¸Å²°Å¹ËÜ´Û8³¬¤Î¡Ö²°¾åÍ·±à¡×¤¬47Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£2300Ö¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¥ì¥È¥í¤Ê¥³¥¤¥óÍ·¶ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Í³¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤ÆÍ·¤Ù¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÍ·¶ñ¤ä¿Í¹©¼Ç¤òÉß¤¤¤¿±ß·Á¹¾ì¤Ê¤É¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¡£
¢§4·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë°¦ÃÎ¸©°Â¾ë»Ô¤Î¡Ö¤é¤é¤Ý¡¼¤È°Â¾ë¡×¤Ç¤â¡¢Ìó3800Ö¤Î²°¾å¹¾ì¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯µ¤Ê¬¤Ç°û¿©¤¬¤Ç¤¡¢¥Ö¥é¥ó¥³¤ä³ê¤êÂæ¤Ê¤É²û¤«¤·¤ÎÍ·¶ñ¤¬º£¤É¤¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ÀÎ¤Î²°¾åÍ·±àÃÏ¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¤¿¤À100±ß¤òÆþ¤ì¤Æ¾è¤êÊª¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÍ·¶ñ¤¬Â¿¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£
¢§¶áÇ¯»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼ç¤ÊÍ·¤Ó¾ì¤Ç¤¢¤ëÃÏ°è¤Î¸ø±à¤Ï¡¢Í·¶ñ¤ÎÏ·µà²½¤Ë¤è¤ëÅ±µî¤ä¥Ü¡¼¥ëÍ·¤Ó¶Ø»ß¤Ê¤É¤ÎÀ©¸Â¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ËþÂ¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Ë¤Ï¡¢Æþ¾ìÎÁ¤¬É¬Í×¤Ê¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯»ÜÀß¤äÂçµ¬ÌÏ¤Ê¸ø±à¤Þ¤Ç¼Ö¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ½Ð¤«¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¢§¤â¤Á¤í¤ó²°¾åÍ·±àÃÏ¤òÀßÃÖ¤¹¤ëÌÜÅª¤Ï¡Ö½¸µÒ¡×¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤ë¾ì½ê¤ò¾®µ¬ÌÏ¤Ç¤âÍÑ°Õ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¸ø±àÆñÌ±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£