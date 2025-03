【ルック】バレンシアガがWinter 25コレクションを発表

バレンシアガが3月9日(現地時間)、パリにてWinter 25コレクションを発表しました。Courtesy of BalenciagaWinter 25コレクションは、クリエイティブプロセスの比喩として、複数の出入口を備えた対称的なバックステージの迷路で発表されました。境界線は曖昧で、座席の配置は逆転し、誰もがフロントローに着席できます。Courtesy of Balenciaga

このコレクションは、標準的なドレスコードを研究し、標準的なフィット感や衣服をファッションの文脈に取り入れるために何が必要かを研究したものです。洋服作りの原理と黄金比の追求に裏打ちされたワードローブの社会学的観察に焦点を当て、厳密さ、挑戦、そしてスタンダードの定義と再考を実践しています。Courtesy of Balenciagaビジネスウエアは4着のスタンダードフィットのツーピース・スーツで始まります。同じブラックのスーツを異なる人物が着用することで、ダブルスタンダードという2つの特徴的なアティチュードを体現したもの、そして、手作業でシワをつけたネイビーのビジネススーツ、複雑なグレーの「虫食い」ピンストライプスーツです。スタンダードフィットのジャケットとマキシスカートの組み合わせは、スーツの固定概念に挑戦します。また、コットンピケのポロシャツ、ウルトラライトパファー、「ウェットスーツ」のレザージャケットを着用した典型的なオフィス通勤者が登場し、一見「平凡」な衣服に服作りの原則を適用する解剖学的アプローチによって結びつけられています。Courtesy of Balenciagaデイリーウエアのシルエットには、ゴデットでアクセントをつけたスタンダードフィットのマキシ丈または七分丈コート、マキシトレンチコート、フェイクファーコートなどすっきりとしたシングルガーメントのルックが含まれます。ダブルブレストのベージュのカシミアコートは壊れたボタンで仕上げられ、ダブルフェイスのクリーム色のカシミアコートにはスカーフカラーが組み込まれています。背中から前にかけたクォータージップからは、バレンシアガがBunny Mellonのために作った作品を彷彿とさせるジッパー付きのデコルテが見えます。プッシュアップとコルセットが一体化した構造は、スタンダードな衣服に服作りの感覚を織り込んでいます。カーブしたウエストバンドにぴったりと合うフード付きナイロンパファー、ポプリンのシャツ、「ヴィクトリアン」バイカースリーブのレザージャケットとモルトンフーディーなどです。Courtesy of Balenciagaスタンダードな衣服は、その正統性を保ちながら、反転させたりひねりが加えられたりしています。キャバンとマキシコートはコクーンのボリュームを取り入れ、ネイビーのカーディガンは床まで届く丈でメディチカラーになっています。シアリングのパーカは、メゾンの1951年のセミフィットラインを踏襲しています。モルトン素材のマキシフーディは、1967年のバレンシアガのウェディングドレスのようなボリュームがあり、スタンダードフィットのTシャツは、そのままの形で、または袖を切り落とした状態で表現されています。樹脂加工されたデニムは、永久にシワが残るようにクラッシュされています。Courtesy of Balenciaga解剖学的アプローチの適応性を強調し、典型的なアウターウエアがDemnaのフィット感で作られています。ハリントン、ボンバー、モルトン裏地のレザーブルゾン、パファー、そして乗馬用ワークウエアのアンサンブルに続いて、起毛リバースモルトン裏地のスエード製Balenciaga I PUMA バスローブで締めくくられます。セータードレスからなるスーパーミニのシルエットは、巨大な安全ピンまたはベルトで締められ、スーパーミニスカートは、ポロシャツ、ボタンアップシャツ、トラックスーツジャケットなどのスタンダードな衣服を結んだもので作られています。極細カシミアの裏地が付いた、手縫いのドライモルトン「ラグジュアリー」フーディは、お揃いの手縫いのスウェットパンツと合わせています。マルシェ「プラスチックバッグ」のショッピングバッグは、クラッシュされたDyneema®で作られています。これは、Kevlar®.に匹敵する引張強度を持つテクニカルテキスタイルです。Courtesy of BalenciagaBalenciaga I PUMA のテクニカル スポーツウエアは、ストリートウエアの現代版ともいえるもので、ミニマルで洗練された感性とモダンなエレガンスを醸し出します。ウォータースポーツ用のスパンデックスを使った「スイムドレス」は、フェイクファーやブラックのナイロンパファーを使用したクチュール風の壮大なオペラコートと並んで、シングルウエアのアンサンブルを提案しています。Courtesy of BalenciagaBusiness Bags は、コンバーチブルハンドルでブリーフケースを刷新します。Handsfreeバッグとクラッチバッグは、ハンズフリーでデバイスを使用できるようにデザインされています。Purseポーチはラムスキン、ジュエリーバッグ用スエード、レザー裏地のダストバッグ用コットンで作られています。破壊されたFormstripを備えたBalenciaga I PUMA Speedcat Ultrasoftは、すべての構造的要素を省いています。Excavator Riding ブーツとチャップスは、ウェーダーと乗馬靴を組み合わせたものです。Portofino MocassinsやHyperflat Rim Derby と並んで、Monsieurダービー、ブーティ、モンクストラップなど、典型的な「フォーマル」シューズは変形しています。Balenciaga | Alpinestars のグローブは、ピアスやスパイク、ダメージ加工をSMX-2とMorph Glovesに施し再加工し、コブランデッドのSUPERTECH R10ヘルメットで補完されています。Horoscopeネックレスは着用者の星座に一致します。Faceless Genevaウォッチブレスレットは、時間を気にすることなく腕時計のジェスチャーを表現し、セットされていないFrameリングやイヤリングを映し出しています。Venice Beach Mask アイウエアは、モジュール式のアームでスキーゴーグルに適応し、多様な装着方法を提供します。