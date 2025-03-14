　ドイツサッカー連盟(DFB)は13日、UEFAネーションズリーグ準々決勝のイタリア戦に臨むドイツ代表メンバーを発表した。

　MFレオン・ゴレツカが2023年11月以来の代表入りで、MFナディエム・アミリは20年11月以来の招集。初招集はDFヤン・アウレル・ビセックの1人となっている。

　ドイツは今月20日に敵地で第1戦、同23日にホームで第2戦を行う。ユリアン・ナーゲルスマン監督は「我々にとってとても重要だ」とイタリアとの2連戦を展望した。

▽GK

シュテファン・オルテガ(マンチェスター・C)

オリバー・バウマン(ホッフェンハイム)

アレクサンダー・ニューベル(シュツットガルト)

▽DF

ヤン・アウレル・ビセック(インテル)

マクシミリアン・ミッテルシュテット(シュツットガルト)

ロビン・コッホ(フランクフルト)

ダビド・ラウム(ライプツィヒ)

ヨナタン・ター(レバークーゼン)

ニコ・シュロッターベック(ドルトムント)

ヨシュア・キミッヒ(バイエルン)

アントニオ・リュディガー(R・マドリー)

▽MF

ナディエム・アミリ(マインツ)

アンジェロ・スティラー(シュツットガルト)

ジェイミー・レーベリンク(シュツットガルト)

カリム・アデイェミ(ドルトムント)

パスカル・グロス(ドルトムント)

ロベルト・アンドリヒ(レバークーゼン)

レオン・ゴレツカ(バイエルン)

ジャマル・ムシアラ(バイエルン)

レロイ・サネ(バイエルン)

▽FW

ヨナタン・ブルカルト(マインツ)

デニズ・ウンダブ(シュツットガルト)

ティム・クラインディエンスト(ボルシアMG)