ドイツ代表のUNLイタリア戦メンバーが決定!! ゴレツカが1年4か月ぶり、アミリは4年4か月ぶりの招集
ドイツサッカー連盟(DFB)は13日、UEFAネーションズリーグ準々決勝のイタリア戦に臨むドイツ代表メンバーを発表した。
MFレオン・ゴレツカが2023年11月以来の代表入りで、MFナディエム・アミリは20年11月以来の招集。初招集はDFヤン・アウレル・ビセックの1人となっている。
ドイツは今月20日に敵地で第1戦、同23日にホームで第2戦を行う。ユリアン・ナーゲルスマン監督は「我々にとってとても重要だ」とイタリアとの2連戦を展望した。
▽GK
シュテファン・オルテガ(マンチェスター・C)
オリバー・バウマン(ホッフェンハイム)
アレクサンダー・ニューベル(シュツットガルト)
▽DF
ヤン・アウレル・ビセック(インテル)
マクシミリアン・ミッテルシュテット(シュツットガルト)
ロビン・コッホ(フランクフルト)
ダビド・ラウム(ライプツィヒ)
ヨナタン・ター(レバークーゼン)
ニコ・シュロッターベック(ドルトムント)
ヨシュア・キミッヒ(バイエルン)
アントニオ・リュディガー(R・マドリー)
▽MF
ナディエム・アミリ(マインツ)
アンジェロ・スティラー(シュツットガルト)
ジェイミー・レーベリンク(シュツットガルト)
カリム・アデイェミ(ドルトムント)
パスカル・グロス(ドルトムント)
ロベルト・アンドリヒ(レバークーゼン)
レオン・ゴレツカ(バイエルン)
ジャマル・ムシアラ(バイエルン)
レロイ・サネ(バイエルン)
▽FW
ヨナタン・ブルカルト(マインツ)
デニズ・ウンダブ(シュツットガルト)
ティム・クラインディエンスト(ボルシアMG)
MFレオン・ゴレツカが2023年11月以来の代表入りで、MFナディエム・アミリは20年11月以来の招集。初招集はDFヤン・アウレル・ビセックの1人となっている。
ドイツは今月20日に敵地で第1戦、同23日にホームで第2戦を行う。ユリアン・ナーゲルスマン監督は「我々にとってとても重要だ」とイタリアとの2連戦を展望した。
シュテファン・オルテガ(マンチェスター・C)
オリバー・バウマン(ホッフェンハイム)
アレクサンダー・ニューベル(シュツットガルト)
▽DF
ヤン・アウレル・ビセック(インテル)
マクシミリアン・ミッテルシュテット(シュツットガルト)
ロビン・コッホ(フランクフルト)
ダビド・ラウム(ライプツィヒ)
ヨナタン・ター(レバークーゼン)
ニコ・シュロッターベック(ドルトムント)
ヨシュア・キミッヒ(バイエルン)
アントニオ・リュディガー(R・マドリー)
▽MF
ナディエム・アミリ(マインツ)
アンジェロ・スティラー(シュツットガルト)
ジェイミー・レーベリンク(シュツットガルト)
カリム・アデイェミ(ドルトムント)
パスカル・グロス(ドルトムント)
ロベルト・アンドリヒ(レバークーゼン)
レオン・ゴレツカ(バイエルン)
ジャマル・ムシアラ(バイエルン)
レロイ・サネ(バイエルン)
▽FW
ヨナタン・ブルカルト(マインツ)
デニズ・ウンダブ(シュツットガルト)
ティム・クラインディエンスト(ボルシアMG)