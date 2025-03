稲葉友×中田青渚出演！KBC九州朝日放送「福岡恋愛白書20　スイーツメモリーズ」

福岡の視聴者が実際に体験した恋のエピソードを基に、オール福岡ロケで若者の恋愛を清々しく描く、KBC九州朝日放送制作のテレビドラマ「福岡恋愛白書」。

KBC九州朝日放送「福岡恋愛白書20 スイーツメモリーズ」

放送日時:2025年3月28日(金)よる11時15分〜深夜0時15分(60分番組)

放送局 :KBC九州朝日放送

シリーズ最新作「福岡恋愛白書20 スイーツメモリーズ」を、KBCで2025年3月28日(金)よる11時15分から放送します。

■はじめに

僕らを恋へ導いたのはスイーツだった―

節目となるシリーズ第20作は稲葉友×中田青渚

本当にあった、甘く切ないラブストーリー

今作の主演を務めるのは、2010年、ドラマ「クローン ベイビー」にて俳優デビュー以降、数々のドラマ、映画、舞台に出演している稲葉友。

近年ではドラマ「大病院占拠」、「RoOT/ルート」などに出演し、J-WAVE『ALL GOOD FRIDAY』のナビゲーターを務めるなど多彩に活躍している。

演じるのは元テレビカメラマンという異色の経歴を持つ、特別支援学級担任の小学校教師・上田圭太。

性格が軽くみられがちだが、子どもが大好きという一面を持つ。

相手役を務めるのは、2022年「第43回ヨコハマ映画祭最優秀新人賞」を受賞し、映画「六人の嘘つきな大学生」「聖☆おにいさんTHE MOVIE」やドラマ「だが、情熱はある」「らんまん」「若草物語」に出演するなど、今注目の若手女優の中田青渚。

演じるのは21歳新米パティシエの松本ひかる。

スイーツに研究熱心で自分のカフェを開くという夢を持っている。

真面目な性格で、こと恋愛は未経験。

ほかに、山谷花純、長友郁真、金子みゆ、池田鉄洋、高橋ひとみら豪華共演陣が物語をますます盛り上げていく。

TVerで見逃し配信: KBC放送終了後

■あらすじ

小学校の特別支援学級担任の圭太(稲葉友)は、同僚の結婚式の打合せで新米パティシエのひかる(中田青渚)と出会う。

圭太はメッセージビデオ、ひかるはケーキ担当。

チャラさ全開の圭太にひかるはドン引きするも、結婚式では圭太のビデオに感動する。

その姿が心に焼き付いた圭太は、ひかるをアフタヌーンティーに誘うと、将来カフェを開く夢を持つほどスイーツに没入するひかるを好きになっていく。

ひかるもまた圭太の優しさにふれ、恋心を抱く。

これが“はじめての恋”だというひかるは、毎月交際記念日にケーキを作ることに。

スイーツに彩られた幸せな日々のなか、圭太はひかるにある夢を叶えてほしいと願う。

そんなある日、ひかるからの連絡が途絶えてしまう。

真実を知った圭太は―。

■キャスト

主演:稲葉友(いなば ゆう)(上田圭太 役)

【コメント】

福岡恋愛白書、記念すべき20本目に参加されました稲葉友です。

福岡は北九州を舞台に撮影したことで、その土地を空気を存分に取り込めた作品になったと思います。

作中に登場する数々のスイーツにも心躍りました。

実話を基に作られた作品だからこその真っ直ぐさが脚本を読んだだけでも突き刺さりグッときたので、そんな部分を観てくださる皆様にお届けできたら幸いです。

人が人を想う尊さがぎっしりと詰まった作品です。

是非とも確認してください。

中田青渚(なかた せいな)(松本ひかる 役)

【コメント】

長く多くの人に愛されている福岡恋愛白書シリーズに参加できとても嬉しいです。

台本を読んだ時に感じたピュアさとまっすぐさを意識しながら、北九州で楽しく撮影されました。

是非確認してください。

山谷花純(やまや かすみ)(ひかるの姉:松本なつみ 役)

【コメント】

短期間でしたが、福岡の地で嬉しい再会が溢れていました。

人と共に歩む形を優しく包み込むように描かれている本作が少しでも多くの方々へ届くことを願ってます。

長友郁真(ながとも いくま)(圭太の同僚:大庭太郎 役)

【コメント】

稲葉さんの優しさに日々包まれすぎて、同僚役なのに、お兄ちゃん!と、呼びたくなっていました。

すごく、幸せな時間を過ごしました!20作目という節目の作品に参加できてとても嬉しいです。

お話が進む中で、いろいろな感情が湧き起こるかと思いますが、皆さんも圭太とひかるちゃんを見守ってください!そして大庭の幸せオーラも必見です!笑

金子みゆ(かねこ みゆ)(ひかるの友人:長野由美 役)

【コメント】

今回、福岡恋愛白書に出演させていただいた金子みゆです。

実は小学生の頃、福岡恋愛白書のワンシーンが私の小学校で撮影され、学校にカメラが来たことが嬉しくてその時を鮮明に覚えてます(笑)。

そんな思い入れのある福岡恋愛白書に今回、由美役で出演できたことがとても光栄です。

とても暖かい作品になっています。

是非最後まで確認してください!よろしくお願いします!

池田鉄洋(いけだ てつひろ)(ひかるのケーキ店店長:池田 役)

【コメント】

歴史あるドラマに出演させていただき光栄です。

ドラマの舞台になった北九州市の洋菓子店のケーキがとってもおいしくて(撮影後に沢山いただいちゃいました)遠方からでも買いに来たい程!ドラマでもその美味しさが伝わっていればいいなあ!ストーリーも、いただいたラズベリーケーキ同様、甘酸っぱくて最高です。

私ごとではありますが、14年ぶりに共演させていただいた稲葉友くんが、ステキな大人の魅力を纏っていて、おじさんはちょっと嬉しかったよ。

高橋ひとみ(たかはし ひとみ)(ひかるの母:松本加奈子 役)

【コメント】

どこにでもある普通の幸せな家族のお話で、夢に向かって必死で頑張っている娘が、目標を見失いそうな時に家族としてどう支え合うのか考えさせられました。

何か特別な事をするのではなく、そっと寄りそって支えてあげられる存在でありたいと思いました。

家族でI’m donut?を食べるシーンは撮影を忘れて本気で楽しんでいました。

別の幸せを見つけたこれからの、ひかると圭太をみてみたいです。

