<半崎美子コンサートツアー2025〜地球へ〜>が3月13日、大阪のザ・シンフォニーホールでスタートした。長年の夢が叶い、2024年度から小学校5年生の音楽の教科書に掲載され、3月12日にはスペシャルシングル盤をリリースした半崎美子。この日は同作品の「地球へ〜合唱ver.〜小学生」のレコーディングに参加した関西大学初等部合唱部の小学生43人が登場。このツアーの音楽監督でピアノも担う武部聡志などの演奏に乗せ、心洗われる透き通った歌声を半崎と共に披露した。

シングル「地球へ」



2025年3月12日(水)発売各配信サイト:https://lnk.to/dearearthCRCP-10484定価:¥1,500 (税抜価格 ¥1,364)1.地球へ2.Dear Earth3.地球へ〜合唱ver.〜 小学生半崎美子 with 関西大学初等部合唱部4.地球へ〜合唱ver.〜 中学生半崎美子 with 専修大学松戸中学校合唱部5.地球へ〜合唱ver.〜 高校生半崎美子 with 大妻中野高等学校合唱部6.地球へ〜合唱ver.〜 ピアノ伴奏カラオケ