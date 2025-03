勝てる戦略についてわかりやすく解説！ゴールドトラスト　不動産投資セミナー「日本人だからこそできる資産形成とは？！」

ゴールドトラストは、不動産投資セミナー「日本人だからこそできる資産形成とは?!」を、2025年3月22日(土)に名古屋会場にて開催します。

ゴールドトラスト 不動産投資セミナー「日本人だからこそできる資産形成とは?!」

日時:3月22日(土) 13:30〜16:20 (受付13:00〜)

会場:TKP名古屋駅前カンファレンスセンター カンファレンスルーム6B

(愛知県名古屋市中村区名駅2丁目41-5 CK20名駅前ビル 6階)

参加費:無料 ※4回目以降は3,000円

【セミナーについて】

<講師>

総資産150億円(初期取得原価による)・所有物件1,300戸・入居率99%・家賃収入9億円

資産形成のカリスマ 久保川 議道氏

<内容>

すべての仕事や事業には、『原理原則』があります。

成功する人は必ずこの原理原則を守っています。

この原理原則に従って、「資産形成・賃貸経営」の成功法則を作りました。

その中でもいくつかの勝てる戦略について今までの経験を交えてわかりやすく解説します。

まずはお話を聞いてから一緒に資産形成について学べます。

日本だけの有利な税制、日本だからこそできる資産を増やしていく方法をが伝えられます。

